TK przyjrzy się przepisom dotyczącym emerytur celników. Mają szansę na wyższe świadczenie?

SN zdecydował się przedstawić TK pytanie prawne: czy art. 12 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) jest zgodny z art. 2, art. 32 i art. 64 konstytucji?

Reklama Reklama

Skąd wzięły się wątpliwości dotyczące emerytur celników?

Pytanie prawne do TK zainicjowano na kanwie sprawy kobiety, która służyła w Służbie Celnej, a po reformie – w Służbie Celno-Skarbowej w okresie od 15 września 1999 r. do 31 sierpnia 2017 r. Została jednak zwolniona na skutek nieotrzymania propozycji dalszej służby lub pracy. Miało to związek z reformą służb skarbowych i podatkowych. Na mocy przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej z 16 listopada 2016 r. ustawodawca wskazał, że pracownicy dotychczas zatrudnieni w izbach celnych oraz urzędach kontroli skarbowej, a także funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbach celnych i w komórkach urzędu obsługującego ministra finansów, stali się pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej.

Wyjątkiem były jednak sytuacje m.in. gdy zatrudnieni/pełniący służbę nie otrzymali propozycji działania w nowych strukturach. Tak było w przypadku funkcjonariuszki w opisywanej sprawie. W efekcie kobieta złożyła wniosek o emeryturę z ZUS (mniej korzystną niż mundurowa), do ustalenia której organ rentowy uwzględnił okres od 15 września 1999 r. do 31 sierpnia 2017 r. (tj. czas, kiedy służyła we wspomnianych strukturach mundurowych).

W 2020 r. kobieta złożyła jednak wniosek o emeryturę policyjną, ale odmówiono jej takiego świadczenia, bo pobierała już świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W art. 12 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej prawodawca przewidział wprost, że emerytura policyjna nie przysługuje funkcjonariuszowi, który ma ustalone prawo do świadczenia określonego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, obliczonego z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.