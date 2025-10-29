Aktualizacja: 29.10.2025 12:20 Publikacja: 29.10.2025 11:21
TK przyjrzy się przepisom dotyczącym emerytur celników. Mają szansę na wyższe świadczenie?
SN zdecydował się przedstawić TK pytanie prawne: czy art. 12 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) jest zgodny z art. 2, art. 32 i art. 64 konstytucji?
Pytanie prawne do TK zainicjowano na kanwie sprawy kobiety, która służyła w Służbie Celnej, a po reformie – w Służbie Celno-Skarbowej w okresie od 15 września 1999 r. do 31 sierpnia 2017 r. Została jednak zwolniona na skutek nieotrzymania propozycji dalszej służby lub pracy. Miało to związek z reformą służb skarbowych i podatkowych. Na mocy przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej z 16 listopada 2016 r. ustawodawca wskazał, że pracownicy dotychczas zatrudnieni w izbach celnych oraz urzędach kontroli skarbowej, a także funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbach celnych i w komórkach urzędu obsługującego ministra finansów, stali się pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej.
Wyjątkiem były jednak sytuacje m.in. gdy zatrudnieni/pełniący służbę nie otrzymali propozycji działania w nowych strukturach. Tak było w przypadku funkcjonariuszki w opisywanej sprawie. W efekcie kobieta złożyła wniosek o emeryturę z ZUS (mniej korzystną niż mundurowa), do ustalenia której organ rentowy uwzględnił okres od 15 września 1999 r. do 31 sierpnia 2017 r. (tj. czas, kiedy służyła we wspomnianych strukturach mundurowych).
W 2020 r. kobieta złożyła jednak wniosek o emeryturę policyjną, ale odmówiono jej takiego świadczenia, bo pobierała już świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W art. 12 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej prawodawca przewidział wprost, że emerytura policyjna nie przysługuje funkcjonariuszowi, który ma ustalone prawo do świadczenia określonego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, obliczonego z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.
Sprawa trafiła do sądu. W pierwszej instancji kobieta przegrała. Sąd okręgowy przyznał, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wykładnia przepisów powinna w pierwszym rzędzie uwzględniać językowe znaczenie tekstu prawnego. Przepisy regulujące system zabezpieczenia społecznego, ze względu na swoją istotę, podlegają bowiem ścisłej interpretacji. W ocenie SO, nie powinno się stosować do nich wykładni celowościowej, funkcjonalnej lub aksjologicznej w opozycji do językowej, jeżeli ta ostatnia prowadzi do jednoznacznych rezultatów interpretacyjnych. Zdaniem sądu I instancji, przepis art. 12 ust. 1 ustawy jest jasny.
Kobieta złożyła jednak apelację. W jej przypadku problem polegał bowiem na tym, że złożyła ona wniosek emerytalny przed wejściem w życie przepisów pozwalających celnikom skorzystać z dobrodziejstw ustawy zaopatrzeniowej. Oznacza to, że nie miała ona wpływu na swoją sytuację prawną.
Sąd apelacyjny oddalił jednak jej apelację emerytowanej funkcjonariuszki. W konsekwencji sprawa trafiła do SN, a ten zdecydował się zadać Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne na temat zgodności art. 12 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej z ustawą zasadniczą.
SN uznał, że w świetle konstytucyjnej zasady równości wątpliwości budzi różnicowanie uprawnień funkcjonariuszy wyłącznie ze względu na datę złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury mundurowej. Pominięcie tych, którzy spełniają wszystkie przesłanki (tj. mają odpowiedni wiek i staż pracy lub służby) oprócz tej jednej negatywnej, wydaje się, zdaniem SN, wątpliwe.
Postanowienie SN (sygn. akt II USKP 44/25)
