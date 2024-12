Zarobki w WOT w 2025 roku. Na tyle będą mogli liczyć terytorialsi

Czytaj więcej Biznes Ministerstwo obrony kupuje kolejne transportery opancerzone Rosomak za miliardy złotych We wtorek podpisano umowę na dostawę 80 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak-L, wyposażonych w systemy wieżowe ZSSW-30 oraz wyrzutnie Spike. Wartość tej umowy to 4,3 mld zł.

Z kolei wspomniany dodatek za gotowość bojową to od 2024 roku 600 zł, co stanowi 10 proc. pensji zawodowego szeregowego żołnierza. Dodatek ten – jak przypomina Portal Samorządowy – przysługuje żołnierzowi WOT po spełnieniu minimalnych wymagań, do których należy udział w przynajmniej dwóch dniach szkoleniowych w miesiącu. Tym samym żołnierz szeregowy WOT biorąc udział w ciągu miesiąca w dwóch dniach szkolenia może liczyć na wynagrodzenie w kwocie 938 zł, na które składa się gotowościowe (600 zł) oraz stawka dzienna (169 zł) pomnożona przez dwa dni (338 zł).

Zarobki w WOT w 2025 roku: Jakie dodatki mogą otrzymać żołnierze?

Poza wynagrodzeniem podstawowym zarobki w WOT w 2025 roku obejmą, tak jak w latach ubiegłych, składniki dodatkowe. Żołnierzowi WOT– jak informuje Portal Samorządowy – należy się za:

udział w akcjach takich jak ochrona granicy czy zwalczanie klęsk żywiołowych – 180 zł;

dobę na poligonie – 45 zł;

wytypowanie przez dowódcę do nagrody finansowej przyznawanej z okazji świat wojskowych – najczęściej 300-500 zł.

Poza tym żołnierz WOT może otrzymać premię oraz urlop nagrodowy. Przysługuje mu również zniżka na przejazdy koleją w wysokości 78 proc.