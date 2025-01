Jak przedłużyć termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości?

Oprócz osób prawnych deklarację składają również jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej. W tym roku termin składania deklaracji został wydłużony do 31 marca z powodu zmian, jakie zaszły w przepisach. Dotyczą one opodatkowania budynków i budowli, a weszły w życie 1 stycznia br. W związku z tym podatnicy mieli niewiele czasu na przeanalizowanie zmian oraz ich skutków, a także na zinwentaryzowanie majątku. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z wydłużonego terminu, muszą jednak spełnić pewne warunki.

Podatek od nieruchomości. Kto może skorzystać z wydłużenia terminu składania deklaracji?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przysługującego im prawa, muszą do 31 stycznia 2025 r. złożyć zawiadomienie o korzystaniu z dłuższego terminu na złożenie deklaracji. Zawiadomienie w formie pisemnej należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta, właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Jakie informacje muszą znaleźć się w zawiadomieniu?

Nazwa organu podatkowego, do którego kierujemy dokument.

Dane podatnika, który składa zamówienie – nazwa, adres, identyfikator podatkowy.

Oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości do dnia 31 marca 2025 r.

Drugim warunkiem, jaki musi spełnić podatnik, jest obliczenie i wpłacenie raty podatku w styczniu, lutym i marcu 2025 r. bez wezwania organu podatkowego. Wysokość podatku powinna być równa średniej miesięcznej kwocie należnego podatku za 2024 r. Ratę za styczeń trzeba zapłacić do 31 stycznia, za luty do 15 lutego, a za marzec do 15 marca. Od kwietnia podatnik będzie płacić podatki zgodnie z deklaracją DN-1. Dla przypomnienia, wraz z deklaracją składa się załączniki ZDN-1 i ZDN-2. Pierwszy załącznik przedstawia dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, zaś drugi o zwolnionych z opodatkowania.

Jeśli okaże się, że wpłaty za pierwsze trzy miesiące 2025 r. są za niskie, podatnik będzie musiał wyrównać różnicę, zgodnie z wysokością podatku na rok 2025 r. Będzie miał na to czas do 31 marca 2025 r. W tym przypadku nie zostaną naliczone odsetki za zaległości.