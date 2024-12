Za ogrodową szopę płacą dziesięć razy wyższy podatek niż za 100-metrowy dom

Wystąpienie rzecznika praw obywatelskich to reakcja na pismo mieszkańca Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie), dotyczące wysokości stawki podatku od nieruchomości za tzw. budynki gospodarcze. Zwrócił uwagę, że budynki należące do infrastruktury przydomowej (szopy, altany, komórki) mogą być obciążane stawką podatku od nieruchomości dziesięciokrotnie wyższą od budynków mieszkalnych.

Reklama

Zaliczane są one przez organy podatkowe do tzw. „pozostałych budynków”, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Są to budynki niemieszkalne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z tym przepisem ustalany przez radę gminy podatek od tzw. budynków pozostałych nie może przekroczyć 11,17 zł od m kw. powierzchni użytkowej. Maksymalną wysokość podatku od budynku mieszkalnego Minister Finansów ustalił na 1,15 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej - kwota maksymalna.

Czytaj więcej Podatki Tu wzrośnie podatek od nieruchomości. Na liście sporo dużych miast Od 1 stycznia 2025 roku nastąpi wzrost maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Wiele gmin już podjęło uchwały o podwyżkach. Sprawdzamy, gdzie już wiadomo, że wzrośnie podatek od nieruchomości.

Altany i szopy na terenie ROD zwolnione z podatku od nieruchomości, przy domu już nie

Do takiej sytuacji doszło właśnie w przypadku mieszkańca Olsztyna, który na swojej działce posiada budynek mieszkalny oraz gospodarczy do przechowywania sprzętów użytku domowego i narzędzia do pielęgnacji ogrodu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyna w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. stawka podatku od budynku mieszkalnego wynosi 1,15 zł od m kw. powierzchni użytkowej, a pozostałych budynków - 11,17 zł od m kw. Skoro Rada Miasta zdecydowała się na określenie maksymalnej stawki, jest ona zatem dziesięciokrotnie wyższa od podatku za budynek mieszkalny.