Dodatkowy dzień wolny dla dawców krwi? Na te przywileje mogą liczyć już teraz

Dawcy mogą także bezpłatnie uzyskać wyniki badań laboratoryjnych krwi pod warunkiem, że zgłoszą wcześniej takie życzenie. W przypadku kilkukrotnego oddania krwi otrzymują także bezpłatnie (lub za niewielką opłatą) kartę identyfikacyjną grupy krwi.

Jeśli podatnik oddał honorowo krew, może także skorzystać z ulgi podatkowej dla honorowych dawców. Co to oznacza? Należy wykonać obliczenia – mnoży się ilość faktycznie oddanej krwi lub osocza przez przyjęty dla ulgi przelicznik. Ekwiwalent za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł. Otrzymaną sumę można odliczyć od dochodu/przychodu. Co jednak istotne, odliczenie nie może być większe niż 6 proc. dochodu (lub przychodu, jeśli podatnik korzysta z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt) wskazanego w zeznaniu podatkowym.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oprócz powyższych korzyści może również kupować niektóre leki taniej, a nawet bezpłatnie. Aby korzystać z tego przywileju, konieczne jest uzyskanie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli posiada on uprawnienia do wykonywania zawodu i zawarł z oddziałem wojewódzkim NFZ umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. Na takiej recepcie powinien znaleźć się skrót ZK oznaczający zasłużonego krwiodawcę.

Ponadto zasłużony dawca po przedstawieniu legitymacji może skorzystać poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach oraz usług świadczeń opieki zdrowotnej. W niektórych miastach dostępne są także zniżki w komunikacji miejskiej. Powstała również inicjatywa „Dawcom w Darze”, dzięki której zasłużeni krwiodawcy mogą korzystać z ulg w schroniskach, hotelach, sklepach i innych punktach usługowych.