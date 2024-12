Ile kosztuje choinka od leśnika? Lasy Państwowe podają ceny

Przykładowo w nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku średnia cena świerka wynosi 40 zł. Jodłę można kupić średnio za 80 zł. Natomiast na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach świerk kosztuje średnio 53 zł, a jodła 65 zł. W nadleśnictwach na Mazowszu za choinkę o wysokości około 2 metrów zapłacimy 40-50 zł. Drzewko powyżej 5 metrów to koszt 120-130 zł.

Samodzielna wycinka choinki pod okiem leśników

Niektóre leśnictwa oferują również możliwość wycięcia wybranego drzewka na plantacji choinek z pomocą leśników. Akcję pod nazwą „Choinkobranie” organizują m.in. leśnictwa na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu czy nadleśnictwo Gdańsk. W leśnictwach na Pomorzu akcja bedzie prowadzona od 14 do 20 grudnia. Przykładowo za świerk poniżej 2,5 metra trzeba będzie zapłacić 50 zł. To wyjątkowa okazja, by samodzielnie wyciąć wybrane drzewko pod okiem leśników. Za wycięcie choinki z lasu bez zezwolenia grozi od 500 zł mandatu do nawet 5000 zł grzywny.