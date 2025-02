Fikcyjne etaty za sowite pensje. Są zarzuty prokuratorskie dla byłych dyrektorów Lasów Państwowych

Chodzi o Michała C. – byłego Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Józefa K. - byłego dyrektora generalnego LP oraz Andrzeja S. - byłego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Zostali oni wczoraj doprowadzeni do Prokuratury Krajowej, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty i przesłuchał w charakterze podejrzanych.

Zatrudniali polityka w Lasach Państwowych tylko po to, by odbierał pensję

Jak informuje prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, Michałowi C. prokurator przedstawił zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zawarciem w czerwcu i we wrześniu 2020 r. z Dariuszem Mateckim fikcyjnych umów o pracę na czas nieokreślony w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, bez uzasadnionej merytorycznie i faktycznie potrzeby, mając świadomość, że w rzeczywistości praca ta nie będzie wykonywana, co służyło jedynie uzyskaniu przez pozornie zatrudnionego nieuprawnionej korzyści majątkowej w łącznej wysokości 320 722 zł brutto i stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego (art. 231 § 1 i 2 kk).

Józefowi K. prokurator zarzuca przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez zażądanie od Andrzeja S.–Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie–nienależnej korzyści majątkowej i osobistej w postaci fikcyjnego zatrudnienia Dariusz Mateckiego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz poprzez wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w wyniku czego Andrzej S. zawarł w dniu 13 stycznia 2023 r. z Mateckim pozorną i fikcyjną umowę o pracę na czas nieokreślony, która nie miała być i faktycznie nie była wykonywana w żadnej formie, co służyło jedynie uzyskaniu nieuprawnionej korzyści majątkowej przez pozornie zatrudnionego Mateckieh w łącznej wysokości 163 138 zł brutto i stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego (art. 228 § 4 kk w zb. z art. 231 § 1 kk).