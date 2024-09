Czytaj więcej Nieruchomości Chcesz zamieszkać na działce ROD? Przepisy są jednoznaczne Działki ROD służą głównie celom rekreacyjnym i wypoczynkowym – wśród zieleni, ciszy i spokoju. Wiele osób spędza na nich naprawdę dużo czasu. Czy można zostać w tym miejscu na noc lub w nim zamieszkać?

Co zrobić gałęziami i liśćmi na działce?

Właściciele nieruchomości, którzy chcą pozbyć się odpadów roślinnych takich jak liście, gałęzie czy trawa, mogą to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, można przeznaczyć je na kompostowanie. Można też przewieźć je do lokalnego PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK-i powinny funkcjonować na terenie każdej gminy i przyjmować odpady nieodpłatnie. Część gmin organizuje również odbiory odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Zazwyczaj odbywają się one cyklicznie. Szczegółowe informacje na temat dat powinny być umieszczane na stronach internetowych samorządów. Powinny się tam również znaleźć wytyczne na temat tego, jak przygotować odpady przeznaczone do wywózki.

Zakaz spalania liści i gałęzi na działkach ROD

Posiadacze działek położonych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, oprócz ogólnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, muszą przestrzegać Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Paragraf 68 pkt. 5 tego regulaminu, obowiązujący od 1 stycznia 2016 r., zabrania spalania na terenie działek ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Co zatem działkowcy mają zrobić ze skoszoną trawą, zgrabionymi liśćmi czy podciętymi gałęziami? Polski Związek Działkowców na swojej stronie internetowej przypomina, że „W pierwszej kolejności zarządy ROD powinny zabiegać o to, by działki były wyposażone w kompostowniki, a resztki roślinne były kompostowane lub umieszczane w specjalnych pojemnikach na odpady zielone (dotyczy odpadów nie nadających się do kompostowania) i wywożone. Regulamin ROD nakłada na każdego działkowca obowiązek posiadania na swojej działce kompostownika” – czytamy. Nie zaleca się kompostowania resztek roślinnych (np. liści) zakażonych chorobami (najlepiej je zakopać). Można także oddać liście do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie organizuje się nieodpłatne odbiory odpadów zielonych.



Czytaj więcej Nieruchomości Budujesz ogrodzenie na działce? Za zbyt wysoki płot możesz dostać karę Zazwyczaj jeżeli chcemy ogrodzić własną posesję, możemy to zrobić bez zbędnych formalności. W niektórych sytuacjach jednak musimy zgłosić budowę. Jak wysoki płot możemy postawić bez wizyty w urzędzie?

Czy na swojej działce można palić ognisko?

Zakaz spalania odpadów zielonych nie jest tym samym, co zakaz palenia ognisk. W wielu przypadkach rozpalanie ogniska rekreacyjnego na własnej posesji jest dozwolone, wymaga jednak przestrzegania reguł zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. dotyczącego ochrony przeciwpożarowej. Mówi ono, że ognisko będzie nielegalne, jeśli: