Jak dodaje, analizując wpływ nowej regulacji na istniejące działki trzeba wziąć pod uwagę dwa przepisy. - Po pierwsze, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jeżeli funkcjonowanie ogrodu jest sprzeczne z planem miejscowym, a prawa do nieruchomości zostały nabyte przez stowarzyszenie działkowców nieodpłatnie, to właściciel gruntu może żądać likwidacji ogrodów działkowych. Likwidacja wymaga przeprowadzenia szczególnej procedury, w tym zaproponowania nieruchomości zastępczej, ale właścicielowi może się to opłacać, jeżeli ogródki działkowe zlokalizowane są w atrakcyjnym miejscu blisko centrum miasta, a plan przewiduje dla nich np. funkcję usługową lub gospodarczą - mówi radca prawny Wojciech Koczara.

Zakaz dla ogrodów działkowych

Ekspert zwraca uwagę także na inną kwestię, a mianowicie na możliwe zobowiązanie do zmiany sposobu działalności. – Chociaż art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że zmiana funkcji terenu nie powoduje zakazu korzystania z niego w sposób dotychczasowy, to jednak sam plan ogólny może wprowadzić obowiązek zmiany sposobu działalności. W konsekwencji przyjmując plan miejscowy rada gminy mogłaby zakazać dalszego prowadzenia ogródków działkowych w danym miejscu, jakiś czas po wejściu w życie planu. Wydaje się, że taki zakaz mógłby być uznany za naruszający ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych , która ogranicza możliwość likwidacji ogrodów poprzez wprowadzenie specjalnej procedury, ale nie wynika to jednoznacznie z przepisów i może być różnie interpretowane – dodaje radca prawny Wojciech Koczara.

Obawy działkowców

Obawy dotyczące likwidacji ROD przy obecnym kształcie rozporządzenia ma Polski Związek Działkowców, który apelach do MRiT, zwrócił się 7 września do premiera Donalda Tuska. PZD oczekuje od premiera pomocy w sprawie zmiany treści rozporządzenia tak, aby ogrody działkowe były ujęte w każdej strefie planistycznej. – Polski Związek Działkowców przygotował oficjalny dokument zawierający konkretne propozycje nowelizacji rozporządzenia. Chcemy, aby przyszłość ogrodu działkowego rozstrzygała się na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak jak jest to zapisane w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Proponujemy zatem, aby ogrody działkowe były automatycznie przewidziane w każdej strefie planistycznej. Wtedy unikniemy ryzyka, że gminy będą wykorzystywały plany ogólne do przygotowania procesu likwidacji ogrodów działkowych w sposób mało transparentny – mówi Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców.