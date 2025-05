Niejasności wokół kawalerki Karola Nawrockiego w Gdańsku

Sprawa, którą od kilku dni żyją media i opinia publiczna w Polsce dotyczy 28-metrowej kawalerki w Gdańsku, którą Karol Nawrocki i jego żona mieli kupić za gotówkę w 2017 roku od Jerzego Ż. Według rzeczniczki sztabu Nawrockiego, kandydat PiS „przekazał panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc”.

Na konferencji prasowej Przemysław Czarnek przedstawił dokumenty notarialne, z których wynika, że Nawroccy przekazali Jerzemu Ż. 120 tys. zł już w 2012 roku, a akt notarialny został zawarty po upływie pięcioletniego okresu karencji, wymaganego przy sprzedaży lokali wykupionych z bonifikatą.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Karol Nawrocki utrzymywał, że środki były przekazywane stopniowo, co stoi w sprzeczności z dokumentami ujawnionymi przez Czarnka. Jerzy Ż. obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, a Nawrocki twierdzi, że o jego sytuacji dowiedział się z mediów.

Karol Nawrocki: przekazuję mieszkanie Jerzego Ż. na cele charytatywne

W środę Karol Nawrocki oświadczył, że przekaże mieszkanie na cele charytatywne. - Zło trzeba zwyciężać dobrem, dlatego wczoraj podjąłem decyzję wspólnie ze swoją żoną, Martą, by to mieszkanie przekazać na cele charytatywne jednej z organizacji charytatywnych, która będzie nadal wykonywała tę misję, którą ja wykonywałem wobec pana Jerzego Ż. A więc to mieszkanie w kolejnych dekadach, mam nadzieję, będzie służyć osobom starszym, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną będzie jasny zapis, że pan Jerzy Ż. może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci - zapowiedział.



Ani kandydat, ani jego rzeczniczka, nie odpowiedzieli na pytanie jakiej organizacji charytatywnej przekazane zostanie mieszkanie.