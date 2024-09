Chcesz zamieszkać na działce ROD? Przepisy są jednoznaczne

Już wstęp do Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogródkach działkowych (ROD) docenia ich pozytywną rolę w życiu społecznym. Jak możemy przeczytać, działki przyczyniają się do „zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody”. Dlatego tak ważne jest dbanie o takie miejsca, tworzenie ich i rozwijanie. Szczególnie w miastach, w których mało jest miejsc do kontaktu z naturą, takie ogródki działkowe mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na mieszkańców. To może sprawić, że zechcą oni w takim miejscu spędzać jak najwięcej czasu. Czy na działce można nocować lub nawet zamieszkać?

Działki na ROD. Podstawowe informacje

Działka to podstawowa jednostka przestrzenna w ramach rodzinnych ogródków działkowych. Nie może ona przekraczać powierzchni 500 metrów kwadratowych. Działkowiec i jego rodzina mogą na niej odpoczywać, spędzać wolny czas, czy chociażby uprawiać warzywa i owoce, kwiaty, krzewy itp.

Co ważne, działki nie można kupić na własność. Aby uzyskać do niej prawa, należy podpisać ze stowarzyszeniem ogrodowym umowę dzierżawy działkowej. Na jej podstawie stowarzyszenie to zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony, by mógł z niej korzystać i pobierać pożytki. Natomiast działkowiec zobowiązuje się do tego, aby używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, uiszczać wszystkie niezbędne opłaty oraz działać na podstawie regulaminu. Możliwe jest również podpisanie takiej umowy z poprzednim dzierżawcą.

Polski Związek Działkowców jest właścicielem całej infrastruktury ogrodowej, natomiast własnością działkowców są wszelkie urządzenia, obiekty oraz nasadzenia znajdujące się na działce, które nabyli z własnych środków.