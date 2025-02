Nowy obowiązek działkowców. Nadchodzą zmiany na ROD

Obowiązek szkoleń zapisany został w nowym statucie PZD uchwalonym w grudniu 2024 roku.

Reklama

Działkowcy na ROD coraz częściej nie przestrzegają przepisów

Ogródki działkowe od czasów pandemii cieszą się ogromną popularnością. Jednak prawo do użytkowania działek nabywają nie tylko miłośnicy ciszy, spokoju i uprawy roślin, ale także osoby traktujące te tereny jako doskonałe miejsce do urządzania spotkań towarzyskich i imprez. Zwłaszcza w sezonie letnim na wielu Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) urządzane są grille, którym towarzyszy głośna muzyka i alkohol.

Wiele osób uważa, że na swoim ogródku działkowym mogą robić wszystko, co im się podoba i nie muszą przy tym liczyć się z sąsiadami. W rzeczywistości należy pamiętać o tym, że nikt nie jest właścicielem tego rodzaju działki, a jedynie jej dzierżawcą. Ponadto na ROD obowiązuje regulamin ściśle określający zasady korzystania z tych terenów, do którego przestrzegania zobowiązani są wszyscy działkowcy. Przypomniał o tym radca prawny PZD, Tomasz Terlecki w rozmowie z Portalem Samorządowym: - Nie każdy ma pełną świadomość, czym tak naprawdę jest działka i nie zawsze wynika to z jego winy. Wiele osób błędnie zakłada, że skoro „kupiło” działkę, co w rzeczywistości nie jest prawdą, to mają pełne prawo do dowolnego zagospodarowania terenu. […] Tymczasem obowiązują w tym zakresie istotne ograniczenia, wynikające z samej ustawy.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Kto może wejść do twojego domu? I czy musi mieć nakaz? Ktoś pojawia się pod twoimi drzwiami i mówi, że musi wejść do środka – bez względu na to, czy jest to policjant, strażak, czy listonosz, można mieć poważne wątpliwości przed wpuszczeniem obcej osoby do swojego mieszkania. Kiedy nie trzeba tego robić?

Obowiązkowe szkolenia dla nowych działkowców: Nowy statut PZD

Problem osób nieprzestrzegających zasad obowiązujących na ROD zauważył już Polski Związek Działkowców. W nowym statucie uchwalonym 4 grudnia 2024 roku przez XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców zawarł zapis, który ma pomóc w zapewnieniu właściwych zachowań wśród użytkowników ROD. Nowy statut, jak podkreślono w poświęconym mu komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej PZD, to „[…] dokument odpowiadający na współczesne wyzwania i potrzeby ogrodnictwa działkowego w Polsce”.