Kto może wejść do twojego domu? I czy musi mieć nakaz?

Mir domowy jest prawem każdego lokatora do tego, by w niezakłócony sposób mógł korzystać z domu, mieszkania czy lokalu. Jak wskazuje art. 193 Kodeksu karnego, kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu lub wbrew żądaniu osoby, która jest uprawniona do tego miejsca, nie opuszcza go – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku. Co istotne, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Kto może jednak naruszyć mir bez kary?

Czy policja może wejść do twojego domu?

Jeśli do twoich drzwi puka policja, może ona wejść do mieszkania, jednak nie w każdym przypadku. W sytuacji, gdy konieczne jest przeszukanie, policjanci muszą przekazać właścicielowi nieruchomości nakaz sądowy lub postanowienie prokuratora. Ponadto takie przeszukanie powinno odbyć się w godzinach między 6.00 a 22.00 w obecności świadka. Funkcjonariusze mają jednak prawo w wyjątkowych sytuacjach do wejścia do mieszkania w nocy lub bez nakazu, na przykład, jeżeli ma miejsce zagrożenie życia lub możliwość zatarcia śladów przestępstwa. Wówczas odpowiedni dokument muszą dostarczyć w ciągu siedmiu dni.

Nie musisz wpuszczać policji, jeśli funkcjonariusze przybyli w celu pouczenia – na przykład, gdy naruszasz ciszę nocą. Podobnie postąpić można, jeśli policja pojawia się, by zadać pytania, na przykład związane z wydarzeniem, którego właściciel nieruchomości mógł być świadkiem.

Służba graniczna – czy wpuszczać do mieszkania?

Kolejnymi funkcjonariuszami, którzy mogą zjawić się w twojej nieruchomości, jest straż graniczna. Mogą oni wejść do lokalu nawet bez posiadanego nakazu, jeśli to konieczne do spełnienia ich obowiązków związanych na przykład z poszukiwaniem dowodów. Ponadto strażnicy, którzy przeszukują nieruchomość, mają również prawo do tego, by sprawdzić tożsamość osób przebywających na terenie danej nieruchomości.