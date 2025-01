W opinii przedstawicieli biur jest też duża szansa na umiarkowaną korektę cen ofertowych domów. Uważa tak prawie 50 proc. osób przy tylko 15 proc. stawiających na wzrosty.

Duża zmiana nastrojów na rynku wtórnym

Autorzy badania zwracają uwagę, że od roku systematycznie rośnie odsetek biur spodziewających się niższych cen w ogłoszeniach. - Rok temu, kiedy oczekiwania sprzedających podkręcał jeszcze „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, takie prognozy były rzadkością, teraz są częste. Dobrze pokazuje to analiza wyników poprzednich badań nastrojów – mówią przedstawiciele serwisu Nieruchomosci-online.pl.

Jeśli chodzi o kawalerki z rynku wtórnego, to w I kwartale 2024 r. spadki cen prognozowało zaledwie 9 proc. ankietowanych. W II kwartale odsetek ten wzrósł do 16 proc., a w III kwartale do 21 proc. W grudniu wynosił on już 39,7 proc.

- W przypadku mieszkań większych niż kawalerki te skoki optymizmu (oczywiście z perspektywy kupujących, nie sprzedających) były w ostatnim roku nawet wyraźniejsze. I kwartał 2024 r. – 12 proc., II kwartał – 26 proc., III kwartał – 37 proc. W grudniu – 57,9 proc. – wskazują autorzy badania. - Zmiana nastrojów w kierunku urealniania cen podobnie wyglądała w segmencie domów wolnostojących. I kwartał 2024 r. – 14 proc., II kwartał – 27 proc., III kwartał – 36 proc., aktualnie – 49,7 proc.