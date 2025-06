Ukończenie studiów prawniczych daje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Oczywiście dla wielu młodych ludzi decydujących się na kształcenie w tej dziedzinie podstawowym celem jest wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego czy komornika. Wykształcenie prawnicze to również szansa na pracę w firmach prywatnych czy administracji publicznej. Możliwości wyboru jest naprawdę dużo. Dlatego co roku wydziały prawa cieszą się taką popularnością.

Młodzi ludzie przywiązują jednak wagę do tego co oferują poszczególne uczelnie. We właściwy wyborze pomóc ma Ranking Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej. Zebranie w nim wszystkich możliwych parametrów umożliwiających ocenę uczelni pozwoli wybrać tą, która może spełnić oczekiwania przyszłych prawników. Właściwy wybór może decydować o przyszłości zawodowej.

Więcej w Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej, który ukaże się 27 czerwca 2025 r.