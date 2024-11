wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych”.

Zachowania te musiały być podejmowane wbrew wyraźnej woli spadkodawcy, której spadkobierca był świadomy, a także uporczywe, długotrwałe, zawinione, celowe i przemyślane. Do wydziedziczenia kwalifikują się też zachowania naganne, których nie da się zaakceptować oraz takie, które naruszają przyjęte normy moralne i społeczne. Adwokat Piotr Ruszkiewicz w wypowiedzi dla Prawo.pl wymienił kilka przykładów takich zachowań. To m.in. niemoralne prowadzenie się, pijaństwo, znęcanie się nad bliskimi czy prowadzenie nieuczciwej działalności. W praktyce najczęściej stosowana jest trzecia przesłanka, która dotyczy niespełnienia obowiązku wzajemnej troski. Przykładem może być uporczywy i długotrwały brak opieki, brak pomocy w chorobie lub wyrzucenie spadkodawcy z domu.

Jak skutecznie wydziedziczyć członka rodziny?

Aby wydziedziczenie miało skutek prawny, musi nastąpić w testamencie (nie ma znaczenia, czy jest to testament pisemny, ustny, czy w formie aktu notarialnego). Spadkodawca musi dokładnie wskazać osobę, która ma zostać wydziedziczona i zgodnie z art. 1009 Kodeksu cywilnego wskazać w treści testamentu przyczynę wydziedziczenia. Może również w kilku zdaniach uzasadnić swoją decyzję. Poza tym warto wspomnieć o tym, że spadkodawca nie przebaczył danej osobie. Jest to bardzo istotne, bowiem akt przebaczenia jest podstawą, dla której wydziedziczenie będzie bezskuteczne (art. 1010 Kodeksu cywilnego). Wydziedziczenie nie przechodzi na potomków osoby wydziedziczonej, co oznacza, że przysługuje im prawo do zachowku.

Czy można podważyć wydziedziczenie?

Krewny, który nie zgadza się z wydziedziczeniem, ma prawo podważyć jego skuteczność. Pierwszym sposobem jest zakwestionowanie samego testamentu. Przykładowo, jeśli brakuje w nim przyczyn wydziedziczenia lub są one zbyt ogólne, wydziedziczenie może zostać uznane za nieważne. Drugi sposób polega na podważeniu formalnych przesłanek wydziedziczenia. Piotr Ruszkiewicz wskazuje, że najczęściej kwestionowane są właśnie same przyczyny pozbawienia prawa do zachowku.

W trakcie postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej podważenia wydziedziczenia, analizowane są przesłanki, na których opiera się wydziedziczenie. Te przesłanki odnosi się następnie do zachowania wydziedziczonego spadkobiercy. Ten etap postępowania jest bardzo trudny, bowiem wydziedziczona osoba musi udowodnić, że nie dopuściła się czynów, o których wspomniał spadkodawca w testamencie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje sąd.