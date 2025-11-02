Aktualizacja: 02.11.2025 17:32 Publikacja: 02.11.2025 09:29
W pewnych przypadkach współmałżonek dziedziczy więcej niż pozostali spadkobiercy
Aktualne przepisy określają, że do spadku można zostać powołanym albo w testamencie, albo ustawowo – na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o dziedziczeniu. Ustawowe dziedziczenie ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub jeśli nie uregulował w nim dostatecznie kwestii dziedziczenia, a także, gdy dokument ten został uznany za nieważny. Małżonek spadkodawcy może więc odziedziczyć cały jego majątek, jeśli taka będzie wola zmarłego wyrażona w testamencie. W przypadku dziedziczenia ustawowego powołanych do spadku może być więcej osób. Kiedy to wdowie lub wdowcowi należy się więcej?
Ludzie często nie mają świadomości, jak przebiega podział majątku w przypadku dziedziczenia ustawowego. Nie wiedzą więc, że w pewnych okolicznościach wdowa lub wdowiec przy zbiegu dziedziczenia mają większy udział spadkowy niż inni spadkobiercy. Czy spory w tym zakresie są częste?
– Z praktyki notarialnej wynika, że raczej rzadko dochodzi do sporów w tym zakresie – wyjaśnia nam notariusz Anna Szerer, członek Izby Notarialnej we Wrocławiu. – Dodam na marginesie, że małżonkowie coraz częściej sporządzają testamenty, w których powołują się wzajemnie do dziedziczenia, czyli po śmierci jednego z małżonków cały spadek przypada drugiemu małżonkowi.
Co zrobić, aby takich ewentualnych sporów uniknąć?
– Oczywiście testament jest najlepszym wyjściem, by uniknąć sporów. Testament sporządza się w sytuacji, gdy chce się zmienić dziedziczenie ustawowe. Spadkodawca nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń (oczywiście w polskim prawie nadal jest instytucja zachowku uregulowana w art. 991 Kodeksu cywilnego) – mówi Anna Szerer.
Jak stanowi art. 931 Kodeksu cywilnego, w pierwszej kolejności powołane z ustawy do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. W przypadku, gdy dziecko spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, jego udział spadkowy przypada jego dzieciom w częściach równych, a przepis ten stosuje się także do dalszych zstępnych.
Co istotne dziedziczenie przez dzieci i małżonka następuje w częściach równych, jednak ta część, która przypada małżonkowi, nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Oznacza to, że w przypadku jednego dziecka spadkobiercy otrzymują jedną drugą majątku, dwójki dzieci – po jednej trzeciej części, trójki dzieci – po jednej czwartej majątku, ale gdy dzieci jest już więcej, małżonek otrzymuje jedną czwartą majątku spadkodawcy, a między dzieci reszta majątku dzielona jest na równe części.
Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią również, że w przypadku, gdy spadkodawca nie ma zstępnych, to do spadku z ustawy powołani są jego małżonek oraz rodzice. W tej sytuacji udział spadkowy każdego z rodziców dziedziczących w zbiegu z małżonkiem osoby zmarłej wynosi jedną czwartą całości spadku. Połowa spadku przypada wdowie lub wdowcowi.
Jeśli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, to udział spadkowy dziedziczącej matki spadkodawcy w zbiegu z małżonkiem wynosi połowę spadku. Jedna druga spadku przypada też rodzicowi w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, gdy jeden z rodziców nie dożył otwarcia spadku, a spadkodawca nie miał rodzeństwa lub rodzeństwo nie miało zstępnych.
Warto również zaznaczyć, że gdy jedno z rodziców nie dożywa otwarcia spadku, to udział spadkowy tej osoby przypada rodzeństwu spadkodawcy w równych częściach, a jeśli którekolwiek z rodzeństwa nie dożywa otwarcia spadku – jego część przypada jego zstępnym.
Udział spadkowy małżonka dziedziczącego w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy wynosi jedną drugą spadku. Jeżeli natomiast nie ma zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa ani ich zstępnych, to w takim razie cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.
Jeżeli małżonek dziedziczy z ustawy w zbiegu z innymi osobami (oprócz zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim w chwili jego śmierci), to może on zażądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których korzystał wspólnie ze spadkodawcą lub wyłącznie sam za życia spadkodawcy. Co jednak istotne, z uprawnienia można skorzystać tylko w przypadku, kiedy wspólne pożycie małżonków nie ustało za życia spadkodawcy.
– Małżonek może tego żądać bez względu na to, czy małżonkowie żyją tak naprawdę razem, czy osobno: mieszkają razem, nie są rozwiedzeni/w separacji i nie jest konieczne bycie razem „w praktyce” – precyzuje Anna Szerer.
Małżonek jest wyłączony z przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy, jeśli małżonkowie pozostawali w separacji. Ponadto wyłączony od dziedziczenia jest małżonek, jeśli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.
– Jeżeli został prawomocnie orzeczony rozwód także bez orzekania o winie, byli małżonkowie nie dziedziczą po sobie – dodaje Anna Szerer.
O wyłączenie małżonka od dziedziczenia może wystąpić każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Ma na to sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku. Wyłączenie następuje na mocy orzeczenia sądu.
