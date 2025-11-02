Z tego artykułu dowiesz się: W jakich sytuacjach wdowiec lub wdowa mogą mieć większy udział w spadku niż inni spadkobiercy?

Jakie są różnice między dziedziczeniem testamentowym a ustawowym?

Jak przepisy Kodeksu cywilnego regulują dziedziczenie, gdy małżeństwo nie ma dzieci?

Kiedy małżonek może otrzymać przedmioty urządzenia domowego ponad swój udział spadkowy?

Aktualne przepisy określają, że do spadku można zostać powołanym albo w testamencie, albo ustawowo – na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o dziedziczeniu. Ustawowe dziedziczenie ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub jeśli nie uregulował w nim dostatecznie kwestii dziedziczenia, a także, gdy dokument ten został uznany za nieważny. Małżonek spadkodawcy może więc odziedziczyć cały jego majątek, jeśli taka będzie wola zmarłego wyrażona w testamencie. W przypadku dziedziczenia ustawowego powołanych do spadku może być więcej osób. Kiedy to wdowie lub wdowcowi należy się więcej?

Dziedziczenie przez małżonka. Jak uniknąć sporów?

Ludzie często nie mają świadomości, jak przebiega podział majątku w przypadku dziedziczenia ustawowego. Nie wiedzą więc, że w pewnych okolicznościach wdowa lub wdowiec przy zbiegu dziedziczenia mają większy udział spadkowy niż inni spadkobiercy. Czy spory w tym zakresie są częste?

– Z praktyki notarialnej wynika, że raczej rzadko dochodzi do sporów w tym zakresie – wyjaśnia nam notariusz Anna Szerer, członek Izby Notarialnej we Wrocławiu. – Dodam na marginesie, że małżonkowie coraz częściej sporządzają testamenty, w których powołują się wzajemnie do dziedziczenia, czyli po śmierci jednego z małżonków cały spadek przypada drugiemu małżonkowi.

Co zrobić, aby takich ewentualnych sporów uniknąć?