Ile wynosi dodatek emerytalny dla psa i konia?

Wysokość dziennego ryczałtu na wyżywienie emerytowanego psa uzależniona jest od jego wielkości oraz pory roku. W przypadku psa o wadze do 20 kg ryczałt ten w okresie letnim wynosi 7 zł lub 9 zł dziennie. Wyższa stawka obowiązuje w przypadku zwierzęcia, któremu podniesiono normę wyżywienia. Ryczałt w okresie zimowym wynosi odpowiednio 10 zł i 13 zł. W przypadku psa ważącego więcej niż 20 kg stawka dzienna to 10 zł lub 13 zł w okresie letnim oraz 13 zł lub 17 zł w okresie zimowym. Ten ostatni trwa od 1 listopada do 31 marca.

Z powyższych stawek wynika, że właściciel mniejszego czworonoga może latem liczyć na wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 279 zł miesięcznie. Natomiast opiekun dużego psa ma szansę w miesiącach zimowych otrzymać nawet 527 zł.

Wyższy ryczałt przysługuje opiekunowi emerytowanego konia. Dzienna stawka wyżywienia to 23 zł lub 28 zł w przypadku zwierzęcia, któremu podniesiono normę żywieniową. Wysokość ryczałtu w przypadku konia nie jest zależna od pory roku i wielkości zwierzęcia. Oznacza to, że właściciel zwierzęcia może otrzymać maksymalnie 868 zł miesięcznie.