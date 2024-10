Zakaz zakładania psom obroży elektrycznych i kolczatek. Projekt już w Sejmie

Centralna baza psów i kotów

Nieco węższy zakres ma opracowany w resorcie rolnictwa projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Służyłby on postulowanemu od lat celowi identyfikacji czworonogów poprzez wszczepienie im elektronicznego transpondera (zwanego czipem). Wyeliminowałoby to dotychczasowe patologie polegające m. in. na odławianiu bezdomnych zwierząt przez wyspecjalizowane w tym firmy w jednej gminie, a następnie ich wypuszczaniu na innym terenie. W ten sposób firmy takie wielokrotnie inkasują od samorządów pieniądze za walkę z bezdomnością zwierząt.

Projekt ustawy, będący obecnie w fazie konsultacji publicznych, przedstawił Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

– Stworzymy jeden publiczny rejestr, aby nie było rywalizacji różnych rejestrów – zapowiedział Czerniak. Według niego, dostąp do takiej bazy danych miałaby policja, straże miejskie, a także sądy i prokuratury, by czerpać informację o zwierzętach do swoich celów. Jednak skorzystaliby z niego też wszyscy posiadacze czworonogów i to nie tylko w sytuacjach, gdyby ich pupil zaginął.

– Poprzez aplikację mObywatel każdy posiadacz psa i kota dostawałby informacje na przykład o zbliżającym się terminie obowiązkowego szczepienia – mówił wiceminister.