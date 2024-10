Kto może skorzystać ze świadczeń?

Z programu Aktywny Rodzic mogą korzystać rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 3, jeśli mieszkają w Polsce i są obywatelami polskimi, obywatelami UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii lub są obywatelami innego kraju, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy lub na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.

Czy rodzice mogą korzystać ze wszystkich świadczeń w ramach programu?

Rodzice mogą korzystać tylko z jednego ze świadczeń na jedno dziecko. Można zmieniać rodzaj świadczenia, rezygnując z jednego i wnioskując o kolejne, ale jednocześnie w danym miesiącu można pobierać tylko jedno z nich na dane dziecko.

Aktywni rodzice w pracy: Komu przysługuje świadczenie?

O świadczenie aktywni rodzice w pracy mogą starać się:

rodzice (matka albo ojciec), z którymi dziecko wspólnie mieszka i jest na ich utrzymaniu;

opiekunowie faktyczni dziecka, czyli osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem i mają złożony wniosek do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie;

rodzice zastępczy; osoby, które prowadzą rodzinny dom dziecka.

O świadczenie można wnioskować w przypadku każdego dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, czyli od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca, w którym ukończy 36. miesiąc życia. Nie zostanie ono jednak przyznane, gdy dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub jest pod opieką opiekuna dziennego.