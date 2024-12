Specjalista ze Wschodu, ale po studiach w Polsce

Jego firma także docenia ten atut. – Nasz zespół składa się w 40 proc. z cudzoziemców, którzy zajmują stanowiska na każdym poziomie – od juniorów po wiceprezesa – podkreśla Alex Kartsel, wiceprezes EWL Group, pochodzący z Białorusi absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

Jak dodaje Andrzej Korkus, to właśnie obcokrajowcy – absolwenci polskich uczelni – często odpowiadają w firmie za rozwój rynków zagranicznych. – Ich unikalne kompetencje, wynikające ze zrozumienia odmiennych kultur oraz perspektywy zdobytej dzięki edukacji w Polsce stanowią dla nas nieocenioną wartość – wyjaśnia prezes EWL Group.

Jego zdanie podziela co drugi z pracodawców, którzy zatrudniają pochodzących spoza Unii absolwentów polskich uczelni. Większość firm (trzy czwarte) jest zdecydowanie zadowolona z tych pracowników, podkreślając, że otwiera to drzwi do unikalnych umiejętności i wykwalifikowanej kadry. To najczęściej wskazywana korzyść z obecności zagranicznych absolwentów w firmie, ale niewiele mniej, bo 44 proc. przedsiębiorstw docenia też atut większej różnorodności kulturowej, który częściej podkreślają średnie przedsiębiorstwa (połowa).

Pożądani informatycy

Sporo, bo dwóch na pięciu pracodawców wskazuje z kolei, że obecność cudzoziemskich absolwentów polskich uczelni pozwala na korzystne dla działalności firmy lepsze zrozumienie zagranicznych rynków i zapewnia lepszą znajomość języków obcych. Ponad jedna czwarta jest też pewna, że obecność cudzoziemskich absolwentów polskich uczelni zwiększa innowacyjność firmy.

Z badania wynika, że z punktu widzenia polskich pracodawców najbardziej pożądani są zagraniczni absolwenci kierunków informatycznych (45 proc.), inżynierii oraz finansów i rachunkowości (po 36 proc. wskazań, choć w dużych firmach tradycyjni inżynierowie byli niemal tak samo atrakcyjnymi kandydatami jak specjaliści IT). Prawie 30 proc. pracodawców deklaruje też zainteresowanie zagranicznymi absolwentami zarządzania i ekonomii, a ponad jedna piąta wysoko ceni absolwentów marketingu, komunikacji czy prawa.