Pracującym studentom trudniej dziś o wymarzone zarobki

Co prawda badanie PRB, zrealizowane przez firmę SW Research, pokazuje, że ponad jedna piąta młodych ludzi zarabia miesięcznie powyżej 5 tys. zł netto (w tym prawie 6 proc. – powyżej 7 tys. zł „na rękę”), lecz większość ma poniżej 4 tys. zł netto.

W tej sytuacji oferta płatnych letnich staży organizowanych w ramach Programu Kariera pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej” będzie dla młodych ludzi atrakcyjna również ze względów finansowych. W 22. już edycji największego w Polsce programu płatnych praktyk prawie 45 pracodawców (w tym czołowe polskie i zagraniczne firmy) oferuje 115 staży w kilkunastu specjalizacjach – od IT, przez marketing, prawo i finanse, po inżynierię i psychiatrię kliniczną. Wszystkie staże są płatne, a w zależności od firmy i stanowiska ich uczestnicy mogą zarobić od 4,7 tys. zł do nawet 8,3 tys. zł brutto miesięcznie.

Oznacza to, że (zwłaszcza w przypadku osób do 26. roku życia, zwolnionych z PIT) wynagrodzenie na stażu z Programu Kariera może dorównać, a nawet przewyższyć średni poziom zarobków pożądanych przez badanych studentów. Chcieliby oni zarabiać obecnie średnio 7,64 tys. zł netto, czyli nieco powyżej średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw, i o 7,6 proc. więcej niż przed rokiem. Jeszcze bardziej wzrosły oczekiwania studentów dotyczące zarobków w dłuższej perspektywie; pożądane średnie zarobki po roku pracy wzrosły do 9,1 tys. zł „na rękę”, czyli o 17,5 proc. w ujęciu rocznym, zaś a po trzech latach pracy młodzi ludzie chcieliby zarabiać średnio 10,5 tys. zł netto. Jak jednak zaznacza szef Programu Kariera, wprawdzie dla młodych ludzi wynagrodzenie jest ważne, ale również istotny jest rozwój.

– Studenci i absolwenci wiedzą, że trzeba zasiać, żeby potem zbierać. Dlatego wynagrodzenie, choć istotne, nie jest głównym kryterium wyboru staży czy też pracy. Młodzi ludzie kierują się przede wszystkim jakością: porównują swoje kompetencje z wymaganiami, patrzą, czego mogą się nauczyć, gdzie będą mieli największe szanse na dalszy rozwój. Studenci i absolwenci traktują swoją karierę jak długofalową inwestycję – podkreśla Marian Owerko.

Zgłoszenia do Programu Kariera można składać do 15 maja br. przez stronę programkariera.pl.