Na jakie umiejętności postawić w erze sztucznej inteligencji?

Odpowiedzialność pracodawców

Chociaż ponad połowa badanych pracowników i studentów na świecie wierzy w pozytywny wpływ platform edukacyjnych, to na razie jedynie 11 proc. wie, że takowe istnieją. W Polsce ta świadomość jest jeszcze mniejsza (tylko 5 proc.), ale za to 60 proc. uczestników badania chętnie by z nich skorzystało. Najchętniej przy wsparciu pracodawcy, bo zdaniem 52 proc. Polaków to firmy powinny być odpowiedzialne za ciągłe kształcenie pracowników, dla których przeszkodą w rozwoju są najczęściej koszty szkoleń i brak czasu.

27 proc. Polaków wskazało tu na sektor publiczny a tylko 18 proc. uważa, że za uczenie się przez całe życie odpowiedzialność ponoszą oni sami. Na świecie poczucie własnej odpowiedzialności za ciągłe kształcenie jest zdecydowanie większe (29 proc.), chociaż również najwięcej osób wskazuje na firmy (43 proc.).

Tę opinię podziela Ana Botin, prezes wykonawcza Grupy Santander, zaznaczając we wstępie do raportu, że uczenie się przez całe życie nie jest już opcją, tylko podstawową potrzebą każdego, kto chce odnieść sukces w tej nowej erze. – W Santander wierzymy, że to biznes powinien być częścią rozwiązania – twierdzi Ana Botin, przypominając zobowiązanie banku do inwestycji 400 mln euro w latach 2023–2026 w edukację, poprawę zatrudnialności i przedsiębiorczość m.in. poprzez Santander Open Academy.