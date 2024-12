Sześciogodzinny stan wojenny w Korei Południowej. W niedzielę rano aresztowano byłego ministra

Stan wojenny ogłoszony w miniony wtorek, 3 grudnia, trwał zaledwie 6 godzin i został odwołany pod naciskiem parlamentu oraz protestów społecznych.

Specjalny zespół śledczy prokuratury w niedzielę aresztował byłego ministra i skonfiskował jego telefon komórkowy – poinformowano w krótkim oświadczeniu dla mediów. Przed aresztowaniem śledczy przesłuchali Kim Yong-hyuna, który – jak podano – dobrowolnie stawił się w biurze prokuratora okręgowego w Seulu około 1:30 czasu lokalnego w nocy.

To Kim Yong-hyun wydał rozkaz?

Według południowokoreańskiej opozycji oraz mediów, szef resortu obrony, który podał się do dymisji, był aktywnym zwolennikiem wprowadzenia uznanego za niedemokratyczny stanu wojennego. To on osobiście wydał rozkaz przejęcia przez wojsko kontroli nad siedzibą Zgromadzenia Narodowego w Seulu. On również – według cytowanego przez Reutersa wysokiego rangą urzędnika wojskowego i dokumentów – miał zaproponować prezydentowi wprowadzenie stanu wojennego.