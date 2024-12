Minister obrony Korei Południowej bierze na siebie odpowiedzialność za stan wojenny

Opozycja chce dymisji prezydenta. Obawia się, że Yoon Suk-yeol znów wprowadzi stan wojenny

Lee Jae-myung, lider Partii Demokratycznej oświadczył. że to prezydent Yoon stanowi zagrożenie z powodu tego, że może sprowokować Koreę Północną do wywołania konfliktu militarnego. Jak dodał Yoon może ponownie spróbować wprowadzić stan wojenny. Do odwołania prezydenta przez parlament potrzeba 2/3 głosów (taką większością opozycja nie dysponuje).



Związek pracowników branży metalurgicznej w Korei Południowej zapowiedział, że 11 grudnia rozpocznie pełnowymiarowy strajk, jeśli Yoon nie ustąpi z urzędu.



Do sytuacji w Korei Północnej odniosło się też NATO – sekretarz generalny Mark Rutte stwierdził, że Sojusz „obserwuje” wydarzenia w Seulu, ale zapewnił jednocześnie, że wydarzenia w Korei Południowej nie zagrażają silnym więzom między NATO a tym państwem. Z kolei Chiny stwierdziły, że sytuacja w Korei Południowej to jej sprawa wewnętrzna.