Yoon Suk-yeol, w związku z nieudaną próbą wprowadzenia w kraju stanu wojennego 3 grudnia 2024 roku, został usunięty z urzędu w ramach procedury impeachmentu i postawiony w stan oskarżenia w związku z zarzutem próby przeprowadzenia rebelii i zamachu stanu. Maksymalną karą przy takich zarzutach jest w Korei Południowej kara śmierci.

Kara śmierci nie była wykonywana w Korei Południowej od 1997 roku Mimo że kara śmierci nadal znajduje się w katalogu kar, które można orzekać w Korei Południowej, faktycznie od 1998 roku obowiązuje na nią moratorium. Ostatni raz karę śmierci wykonano w Korei Południowej w grudniu 1997 roku, gdy stracono 23 osoby.

Prokuratorzy zażądali dla byłego prezydenta kary śmierci uznając go przywódcą rebelii, której celem było utrzymanie się przy władzy przez przejęcie kontroli nad sądownictwem i władzą ustawodawczą. Żądanie kary śmierci pojawiło się w czasie ostatniej rozprawy w procesie Yoona, który toczył się przed sądem w Seulu.

