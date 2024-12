Korea Południowa: Stan wojenny wprowadzony nie wiadomo dlaczego

Nic jednak nie wiadomo o tym, by lider południowokoreańskiej opozycji utrzymywał kontakty z północnokoreańskimi władzami lub spiskował z nimi przeciw własnemu krajowi. Jest za to faworytem prezydenckich wyborów w 2027 roku.

Historyczna narracja puczystów

– Ten rodzaj narracji (oskarżeń o związki z Koreą Północną – red.) był używany historycznie od czasu utworzenia republiki, czy to przez konserwatystów, czy wojskowych dla legitymizacji zamachów i przewrotów. Ale ta retoryka utraciła wiele ze swej siły w ostatnich latach – mówi redaktor naczelny Korea Expose Se-Woong Koo.

– Prezydent uważa, że są oni całkiem (opozycja) propółnocnokoreańscy, a już na pewno przeciwni jego rządowi. A rating poparcia prezydenta pada naprawdę każdego dnia. Obecnie ma jeden z najniższych wskaźników społecznej aprobaty spośród kilku ostatnich prezydentów – próbował jakoś wyjaśnić zaskakujące posunięcie szefa państwa kolejny z miejscowych dziennikarzy.

– Wygląda to jak zwykły ruch polityczny – sądzi profesor Nilsson-Wright.

Policja jednak zablokowała wejście do parlamentu (później pojawiły się tam również oddziały specjalne armii) i nie wpuszczała deputowanych do budynku. Już doszło do przepychanek z nimi oraz publicznością, która zebrała się w pobliżu. Deputowani mają bowiem prawo konstytucyjną większością głosów odrzucić dekret o stanie wojennym, dlatego policja nie chciała do tego dopuścić. Mimo problemów z dotarciem do budynku parlamentu doszło jednak do głosowania – 190 z 300 południowokoreańskich parlamentarzystów zagłosowało za zniesieniem ogłoszonego przez prezydenta stanu wojennego.