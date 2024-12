Prezydent Korei Południowej ogłasza stan wojenny

Korea Południowa: Opozycja i lider partii rządzącej sprzeciwiają się decyzji prezydenta ws. wprowadzenia stanu wojennego

Tymczasem Lider Partii Demokratycznej Lee Jae-Myung oskarżył prezydenta o działanie „niekonstytucyjne”. Z kolei lider rządzącej Partii Władzy Ludowej, z której wywodzi się prezydent Yoon, Han Dong-hoon, nazwał decyzję prezydenta błędem i zapowiedział, że będzie ją „blokował” wraz ze społeczeństwem.



Południowokoreański kanał informacyjny YTN podaje, że wejście do parlamentu są blokowane przez policję, a parlamentarzyści nie są w stanie wejść do budynku. Lider Partii Demokratycznej nie wyklucza, że może dojść do próby aresztowań parlamentarzystów. Lee zapowiedział wcześniej próbę anulowania stanu wojennego przez parlament.



W nagraniu umieszczonym w internecie w drodze do parlamentu Lee ostrzegł, że „krajem będą rządzić czołgi, pojazdy opancerzone i żołnierze”. Wezwał też Koreańczyków do przybywania przed parlament.



Jednocześnie Ministerstwo Obrony Korei Południowej zwołało naradę dowódców południowokoreańskiej armii.



Do wprowadzenia przez Yoon Suk Yeola stanu wojennego dochodzi w sytuacji, gdy na Półwyspie Koreańskim rośnie napięcie – Kim Dzong Un od miesięcy apeluje do północnokoreańskiej armii, by ta przygotowywała się do wojny i wskazuje na zagrożenie, jakim mają stanowić dla jego państwa USA i Korea Południowa. W ostatnim czasie napięcie wzrosło jeszcze po tym, gdy kilkanaście tysięcy żołnierzy z Korei Północnej trafiło do Rosji, gdzie mają wziąć udział w działaniach ofensywnych przeciw Ukrainie. Seul obawia się, że w zamian za pomoc w wojnie z Ukrainą Rosja pomoże Korei Północnej w rozwoju broni rakietowej i atomowej, a dodatkowo północnokoreańscy żołnierze zdobędą doświadczenia bojowe na współczesnym polu walki.