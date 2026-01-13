Aktualizacja: 13.01.2026 13:01 Publikacja: 13.01.2026 11:53
Liczba uczniów w Korei Południowej regularnie spada
Informację taką przekazało południowokoreańskie Ministerstwo Edukacji. Gwałtownie spadająca liczba uczniów klas I to kolejny dowód na coraz trudniejszą sytuację demograficzną kraju, w którym dzietność w 2024 roku wynosiła zaledwie 0,75 (liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę w wieku produkcyjnym).
Rok wcześniej wskaźnik ten był jeszcze niższy i wynosił 0,72 (był wówczas najniższy na świecie). W Seulu dzietność w 2024 roku wynosiła jeszcze mniej (0,58). Tymczasem do utrzymania liczby mieszkańców kraju na stałym poziomie (bez wspierania się migracją) dzietność musi wynosić co najmniej 2,1. Od pięciu lat Korea Południowa notuje ujemny przyrost naturalny, co oznacza, że liczba urodzeń jest niższa niż liczba zgonów.
Z opublikowanych na początku stycznia danych wynikało, że 21,21 proc. z 51,11 mln mieszkańców Korei Południowej stanowią obecnie osoby w wieku 65 lat i więcej, co kwalifikuje Koreę Południową do społeczeństw uważanych za superstarzejące się.
Teraz okazuje się, że liczba uczniów rozpoczynających naukę w I klasach szkoły podstawowej spadła poniżej 300 tysięcy o rok wcześniej, niż się spodziewano (pierwotne analizy wskazywały, że stanie się to w 2027 roku). Po aktualizacji danych resort edukacji Korei Południowej podał jednak, że dojdzie do tego już w tym roku – naukę w szkołach podstawowych rozpocznie w 2026 roku 298 178 dzieci.
O tym, jak gwałtownie zmniejsza się w Korei Południowej liczba dzieci świadczy to, że w ostatnim roku XX wieku (2000) liczba dzieci rozpoczynających naukę w szkołach wynosiła 699 032 (rok wcześniej – 713,5 tys.). W ciągu 25 lat zmniejszyła się więc o niemal 58 proc.
Jeszcze w 2023 roku naukę w I klasach szkół podstawowych w Korei Południowej rozpoczynało 401 752 uczniów. Rok temu liczba ta wyniosła 324 040.
Resort edukacji szacuje, że w 2031 roku liczba uczniów rozpoczynających naukę w I klasach zmniejszy się do poziomu 220 481.
Ogólna liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich spadnie w tym roku w Korei Południowej poniżej 5 mln – z 5 015 310 do 4 836 890 – informuje południowokoreański resort edukacji. W 2031 roku liczba ta będzie wynosić już tylko 3 811 087.
Gwałtowny spadek dzieci w wieku szkolnym jest poważnym wyzwaniem dla południowokoreańskiego systemu edukacji. W kraju zamyka się coraz więcej szkół różnych szczebli z powodu braku uczniów. Problem z pozyskaniem studentów mają też niektóre uczelnie, zwłaszcza te poza obszarem metropolitalnym Seulu.
