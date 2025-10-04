06:46
04.10.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1318 dniu wojny: 


Foto: PAP

06:30
03.10.2025

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: 

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1318