Aktualizacja: 04.10.2025 17:23 Publikacja: 04.10.2025 17:16
Rosyjskie wojsko uderzyło w dworzec kolejowy i pociąg pasażerski w mieście Szostka.
Foto: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region
Ołeh Hryhorow – szef władz wojskowych obwodu sumskiego – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Rosjanie zaatakowali dworzec kolejowy oraz pociąg pasażerski w mieście Szostka. Jak wskazał wojskowy, z premedytacją uderzono w obiekty cywilne. „Rosja zaatakowała dworzec kolejowy w miejscowości Szostka. Wróg celowo uderzył w infrastrukturę cywilną, pociąg pasażerski relacji Szostka–Kijów. Poszkodowani zostali pasażerowie. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie Telegram.
Hryhorow przekazał także, że powstaje sztab operacyjny oraz że ustalana jest skala zniszczeń i liczba poszkodowanych.
Czytaj więcej
Przez niemal cztery godziny Władimir Putin przekonywał Rosjan, że gospodarka nie upada, armia nac...
Z najnowszych informacji wynika, że w ataku zginąć miała także jedna osoba. Jak podaje agencja Interfax, powołując się na prokuraturę, to 71-letni mężczyzna. Rannych zostało również co najmniej 30 osób. Wśród tych, którzy trafili do szpitala, jest dwoje dzieci. Liczbę osób poszkodowanych potwierdziły także Oksana Tarasiuk – szefowa administracji wojskowej rejonu Szostka – oraz premier Ukrainy Julia Swyrydenko. „Siły rosyjskie przeprowadziły podwójny, celowy atak na dworzec kolejowy i pociągi pasażerskie w Szostce, w obwodzie sumskim. Około 30 osób zostało rannych. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i kolejarze, którzy udzielają pomocy poszkodowanym oraz oceniają skalę zniszczeń” – zaznaczyła Swyrydenko.
Na miejsce ataku przyjechały ekipy ratownicze, działania były jednak utrudnione, gdyż w całym obwodzie sumskim obowiązywał alarm lotniczy – rosyjskie siły kontynuowały bowiem ataki z użyciem dronów. Jak wskazuje agencja Ukrinform, kiedy ewakuowano ludzi z zaatakowanego pociągu, Rosjanie uderzyli dronem w drugi pociąg.
Czytaj więcej
Piłsudski był wrogo nastawiony do Rosji. I wydaje mi się, że pod jego przywództwem i kierując się...
Przekazywane przez ukraińskie media informacje wskazują, że wszystko wskazuje na to, iż w wagon pociągu uderzył rosyjski dron kamikadze. Trafić miał on w początek składu. W wyniku ataku wagon jest w znacznej części zniszczony, wybuchł w nim także pożar.
Wstępnie na Telegramie poinformowano, że pod kierownictwem Prokuratury Rejonowej w Szostce toczy się śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni wojennych (art. 438 ust. 1 Kodeksu Karnego Ukrainy). Później jednak zaktualizowano ten komunikat. „Kwalifikacja postępowania karnego została zmieniona na część 2 artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy – popełnienie zbrodni wojennych, które spowodowały śmierć człowieka” – wskazano.
Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk zamieścił w sieci między innymi nagranie, na którym widać skutki ataku. „Brutalny rosyjski atak dronem na dworzec kolejowy w Szostce w obwodzie sumskim. Obecnie wiadomo już o kilkudziesięciu poszkodowanych osobach. Wstępnie wiadomo, że w miejscu uderzenia znajdowali się zarówno pracownicy Ukrzaliznyci (ukraińskich kolei państwowych red.), jak i pasażerowie” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Zełenskiego w serwisie społecznościowym Facebook.
Polityk zaznaczył również, że Rosjanie musieli być świadomi, że celem ataku byli cywile. „To terror, którego świat nie ma prawa ignorować” – zaznaczył. „Każdego dnia Rosja odbiera ludziom życie. I tylko siła może zmusić ich do zaprzestania tych działań. Słyszeliśmy zdecydowane oświadczenia Europy i Ameryki, i już dawno nadszedł czas, aby je wszystkie zrealizować” – dodał.
Czytaj więcej
– Nie mówimy o tym, ile zostało udaremnionych przypadków, bo nie chcemy wywołać nastroju paniki,...
Foto: PAP
Atak skomentował także minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Jak zaznaczył, rosyjski atak na Szostkę wymaga stanowczej reakcji. Polityk wezwał także do wprowadzenia „nowych, druzgocących sankcji” przeciwko Rosji. „To jedna z najbardziej barbarzyńskich rosyjskich taktyk – tzw. double-tap – gdy drugie uderzenie wymierzone jest w ratowników i osoby ewakuujące się. Rosyjscy terroryści muszą ponieść zdecydowane konsekwencje za ten świadomy i brutalny terror wobec ludności cywilnej” – podkreślił Sybiha w serwisie X.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ołeh Hryhorow – szef władz wojskowych obwodu sumskiego – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Rosjanie zaatakowali dworzec kolejowy oraz pociąg pasażerski w mieście Szostka. Jak wskazał wojskowy, z premedytacją uderzono w obiekty cywilne. „Rosja zaatakowała dworzec kolejowy w miejscowości Szostka. Wróg celowo uderzył w infrastrukturę cywilną, pociąg pasażerski relacji Szostka–Kijów. Poszkodowani zostali pasażerowie. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie Telegram.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Żaden z 40 statków biorących udział we Flotylli Sumud, przechwyconej przez Izrael, nie przewoził pomocy humanita...
Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawies...
Prezydent Donald Trump wydał oświadczenie dotyczące eskalacji konfliktu w Strefie Gazy. Podał termin, w jakim Ha...
Izraelskie wojsko miało przechwycić wszystkie spośród około 40 jednostek flotylli Sumud, niosącej pomoc humanita...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas