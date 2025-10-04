Z najnowszych informacji wynika, że w ataku zginąć miała także jedna osoba. Jak podaje agencja Interfax, powołując się na prokuraturę, to 71-letni mężczyzna. Rannych zostało również co najmniej 30 osób. Wśród tych, którzy trafili do szpitala, jest dwoje dzieci. Liczbę osób poszkodowanych potwierdziły także Oksana Tarasiuk – szefowa administracji wojskowej rejonu Szostka – oraz premier Ukrainy Julia Swyrydenko. „Siły rosyjskie przeprowadziły podwójny, celowy atak na dworzec kolejowy i pociągi pasażerskie w Szostce, w obwodzie sumskim. Około 30 osób zostało rannych. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i kolejarze, którzy udzielają pomocy poszkodowanym oraz oceniają skalę zniszczeń” – zaznaczyła Swyrydenko.

Na miejsce ataku przyjechały ekipy ratownicze, działania były jednak utrudnione, gdyż w całym obwodzie sumskim obowiązywał alarm lotniczy – rosyjskie siły kontynuowały bowiem ataki z użyciem dronów. Jak wskazuje agencja Ukrinform, kiedy ewakuowano ludzi z zaatakowanego pociągu, Rosjanie uderzyli dronem w drugi pociąg.

Przekazywane przez ukraińskie media informacje wskazują, że wszystko wskazuje na to, iż w wagon pociągu uderzył rosyjski dron kamikadze. Trafić miał on w początek składu. W wyniku ataku wagon jest w znacznej części zniszczony, wybuchł w nim także pożar.

Wstępnie na Telegramie poinformowano, że pod kierownictwem Prokuratury Rejonowej w Szostce toczy się śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni wojennych (art. 438 ust. 1 Kodeksu Karnego Ukrainy). Później jednak zaktualizowano ten komunikat. „Kwalifikacja postępowania karnego została zmieniona na część 2 artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy – popełnienie zbrodni wojennych, które spowodowały śmierć człowieka” – wskazano.