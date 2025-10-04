Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosjanie zaatakowali pociąg z cywilami. Kilkadziesiąt osób rannych, jedna osoba nie żyje

Rosjanie przeprowadzili atak na dworzec kolejowy oraz pociąg pasażerski w mieście Szostka, znajdującym się w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy. W wyniku ostrzału rannych zostało co najmniej kilkadziesiąt osób. Jedna osoba nie żyje.

Aktualizacja: 04.10.2025 17:23 Publikacja: 04.10.2025 17:16

Rosyjskie wojsko uderzyło w dworzec kolejowy i pociąg pasażerski w mieście Szostka.

Rosyjskie wojsko uderzyło w dworzec kolejowy i pociąg pasażerski w mieście Szostka.

Foto: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wydarzenia miały miejsce w obwodzie sumskim na Ukrainie?
  • Jakie działania podjęto w odpowiedzi na atak na pociąg pasażerski?
  • Jakie były skutki ataku na dworzec kolejowy w Szostce?
  • Jakie opinie wyrazili ukraińscy liderzy w związku z atakiem?

Ołeh Hryhorow – szef władz wojskowych obwodu sumskiego – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Rosjanie zaatakowali dworzec kolejowy oraz pociąg pasażerski w mieście Szostka. Jak wskazał wojskowy, z premedytacją uderzono w obiekty cywilne. „Rosja zaatakowała dworzec kolejowy w miejscowości Szostka. Wróg celowo uderzył w infrastrukturę cywilną, pociąg pasażerski relacji Szostka–Kijów. Poszkodowani zostali pasażerowie. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie Telegram.

Hryhorow przekazał także, że powstaje sztab operacyjny oraz że ustalana jest skala zniszczeń i liczba poszkodowanych.

Czytaj więcej

Władimir Putin
Polityka
Rusłan Szoszyn: Kilka słów o przemówieniu Putina. Wojna z Ukrainą z Puszkinem w tle
Reklama
Reklama

Z najnowszych informacji wynika, że w ataku zginąć miała także jedna osoba. Jak podaje agencja Interfax, powołując się na prokuraturę, to 71-letni mężczyzna. Rannych zostało również co najmniej 30 osób. Wśród tych, którzy trafili do szpitala, jest dwoje dzieci. Liczbę osób poszkodowanych potwierdziły także Oksana Tarasiuk – szefowa administracji wojskowej rejonu Szostka – oraz premier Ukrainy Julia Swyrydenko. „Siły rosyjskie przeprowadziły podwójny, celowy atak na dworzec kolejowy i pociągi pasażerskie w Szostce, w obwodzie sumskim. Około 30 osób zostało rannych. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i kolejarze, którzy udzielają pomocy poszkodowanym oraz oceniają skalę zniszczeń” – zaznaczyła Swyrydenko.

Na miejsce ataku przyjechały ekipy ratownicze, działania były jednak utrudnione, gdyż w całym obwodzie sumskim obowiązywał alarm lotniczy – rosyjskie siły kontynuowały bowiem ataki z użyciem dronów. Jak wskazuje agencja Ukrinform, kiedy ewakuowano ludzi z zaatakowanego pociągu, Rosjanie uderzyli dronem w drugi pociąg.

Czytaj więcej

Władimir Putin na konferencji Wałdaj
Polityka
Putin radzi Nawrockiemu? „Polska popełniła wiele błędów przed II wojną światową”

Przekazywane przez ukraińskie media informacje wskazują, że wszystko wskazuje na to, iż w wagon pociągu uderzył rosyjski dron kamikadze. Trafić miał on w początek składu. W wyniku ataku wagon jest w znacznej części zniszczony, wybuchł w nim także pożar.

Wstępnie na Telegramie poinformowano, że pod kierownictwem Prokuratury Rejonowej w Szostce toczy się śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni wojennych (art. 438 ust. 1 Kodeksu Karnego Ukrainy). Później jednak zaktualizowano ten komunikat. „Kwalifikacja postępowania karnego została zmieniona na część 2 artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy – popełnienie zbrodni wojennych, które spowodowały śmierć człowieka” – wskazano.

Reklama
Reklama

Zełenski o rosyjskim ataku na dworzec w Szostce: Brutalny terror 

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk zamieścił w sieci między innymi nagranie, na którym widać skutki ataku.  „Brutalny rosyjski atak dronem na dworzec kolejowy w Szostce w obwodzie sumskim. Obecnie wiadomo już o kilkudziesięciu poszkodowanych osobach. Wstępnie wiadomo, że w miejscu uderzenia znajdowali się zarówno pracownicy Ukrzaliznyci (ukraińskich kolei państwowych red.), jak i pasażerowie” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Zełenskiego w serwisie społecznościowym Facebook. 

Polityk zaznaczył również, że Rosjanie musieli być świadomi, że celem ataku byli cywile. „To terror, którego świat nie ma prawa ignorować” – zaznaczył. „Każdego dnia Rosja odbiera ludziom życie. I tylko siła może zmusić ich do zaprzestania tych działań. Słyszeliśmy zdecydowane oświadczenia Europy i Ameryki, i już dawno nadszedł czas, aby je wszystkie zrealizować” – dodał. 

Czytaj więcej

Generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek
Wojsko
Rosyjskie ataki hybrydowe w Polsce? Gen. Bieniek: Wiele rzeczy zostało stłumionych w zarodku
Reklama
Reklama

Foto: PAP

Atak skomentował także minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Jak zaznaczył, rosyjski atak na Szostkę wymaga stanowczej reakcji. Polityk wezwał także do wprowadzenia „nowych, druzgocących sankcji” przeciwko Rosji. „To jedna z najbardziej barbarzyńskich rosyjskich taktyk – tzw. double-tap – gdy drugie uderzenie wymierzone jest w ratowników i osoby ewakuujące się. Rosyjscy terroryści muszą ponieść zdecydowane konsekwencje za ten świadomy i brutalny terror wobec ludności cywilnej” – podkreślił Sybiha w serwisie X. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Wołodymyr Zełenski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wydarzenia miały miejsce w obwodzie sumskim na Ukrainie?
  • Jakie działania podjęto w odpowiedzi na atak na pociąg pasażerski?
  • Jakie były skutki ataku na dworzec kolejowy w Szostce?
  • Jakie opinie wyrazili ukraińscy liderzy w związku z atakiem?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Ołeh Hryhorow – szef władz wojskowych obwodu sumskiego – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Rosjanie zaatakowali dworzec kolejowy oraz pociąg pasażerski w mieście Szostka. Jak wskazał wojskowy, z premedytacją uderzono w obiekty cywilne. „Rosja zaatakowała dworzec kolejowy w miejscowości Szostka. Wróg celowo uderzył w infrastrukturę cywilną, pociąg pasażerski relacji Szostka–Kijów. Poszkodowani zostali pasażerowie. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie Telegram.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1319
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1319
Według organizatorów kolejna flotylla płynie do Gazy
Konflikty zbrojne
Kolejna flotylla płynie do Gazy? Izrael: Flotylla Sumud nie wiozła pomocy
Tak wygląda miasto Gaza po 2 latach wojny
Konflikty zbrojne
Hamas reaguje na ultimatum Donalda Trumpa. Czy to koniec wojny w Strefie Gazy?
Bojownicy z Brygad Izz ad-Din al-Kassam Hamasu
Konflikty zbrojne
Donald Trump stawia ultimatum. Grozi Hamasowi działaniami, jakich świat nie widział
Marinette, prawdopodobnie ostatni statek z Flotylli Global Sumud, który został zatrzymany przez izra
Konflikty zbrojne
Izrael przechwycił wszystkie statki flotylli Sumud? Zatrzymano kilkuset aktywistów
Reklama
Reklama
e-Wydanie