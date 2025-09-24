Aktualizacja: 24.09.2025 12:58 Publikacja: 24.09.2025 12:21
Foto: AdobeStock
Zaostrzenie stanowiska amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa wobec Rosji negatywnie odbija się na sile złotego. Polska waluta najmocniej traci w stosunku do dolara, za którego w środę przed południem płacono nawet blisko 3,63 zł. Mniej zauważalne wzrosty notuje euro, które umocniło się niemal do 4,27 zł. Bardziej stabilny jest frank szwajcarski, który kosztuje ok. 4,56 zł, czyli niewiele więcej niż we wtorek.
Czytaj więcej
W środę krajowy parkiet jest w ścisłej czołówce najmocniej przecenionych europejskich rynków akcj...
O nastawieniu inwestorów do polskich aktywów znów decyduje geopolityka. Środowa słabość złotego wynika w dużej mierze ze wzrostu ryzyka geopolitycznego w naszym regionie, do czego przyczyniła się nieco zaskakująca zmiana stanowiska amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa wobec Rosji. Niepokój inwestorów wywołały przede wszystkim jego słowa dotyczące Ukrainy i zestrzeliwania rosyjskich samolotów nad krajami NATO, które padły na forum ONZ. Niemniej kontrowersyjne były również jego późniejsze komentarze. Efektem jest wyprzedaż walut i akcji, która najbardziej jest zauważalna na rynkach z naszego regionu. Nie pomaga także odbicie notowań dolara na globalnym rynku, który w środę wyraźnie zyskuje względem większości walut.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zaostrzenie stanowiska amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa wobec Rosji negatywnie odbija się na sile złotego. Polska waluta najmocniej traci w stosunku do dolara, za którego w środę przed południem płacono nawet blisko 3,63 zł. Mniej zauważalne wzrosty notuje euro, które umocniło się niemal do 4,27 zł. Bardziej stabilny jest frank szwajcarski, który kosztuje ok. 4,56 zł, czyli niewiele więcej niż we wtorek.
Wtorek nie przyniósł przełomu na rynku walutowym. Nadal można mówić o silne złotego.
Dolar wciąż rozdaje karty na rynku. Jeśli ma się pojawić nowy impuls dla złotego, to właśnie ze strony amerykańs...
Zgodnie z przewidywaniami agencja Moody’s poszła śladem Fitch i pogroziła Polsce palcem zmieniając perspektywę r...
Mimo zawirowań geopolitycznych, trudnej sytuacji finansów publicznych i stopniowych obniżek stóp procentowych kr...
W godzinach przedpołudniowych złoty lekko tracił w stosunku do najważniejszych walut w oczekiwaniu na decyzję w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas