Zaostrzenie stanowiska amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa wobec Rosji negatywnie odbija się na sile złotego. Polska waluta najmocniej traci w stosunku do dolara, za którego w środę przed południem płacono nawet blisko 3,63 zł. Mniej zauważalne wzrosty notuje euro, które umocniło się niemal do 4,27 zł. Bardziej stabilny jest frank szwajcarski, który kosztuje ok. 4,56 zł, czyli niewiele więcej niż we wtorek.

Donald Trump zaostrza stanowisko wobec Rosji

O nastawieniu inwestorów do polskich aktywów znów decyduje geopolityka. Środowa słabość złotego wynika w dużej mierze ze wzrostu ryzyka geopolitycznego w naszym regionie, do czego przyczyniła się nieco zaskakująca zmiana stanowiska amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa wobec Rosji. Niepokój inwestorów wywołały przede wszystkim jego słowa dotyczące Ukrainy i zestrzeliwania rosyjskich samolotów nad krajami NATO, które padły na forum ONZ. Niemniej kontrowersyjne były również jego późniejsze komentarze. Efektem jest wyprzedaż walut i akcji, która najbardziej jest zauważalna na rynkach z naszego regionu. Nie pomaga także odbicie notowań dolara na globalnym rynku, który w środę wyraźnie zyskuje względem większości walut.