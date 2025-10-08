Kaczyński nawiązał do głosowania ws. europosłanki z Włoch Ilarii Salis, która była oskarżona o atak na demonstrantów w Budapeszcie, w czasie tzw. Dnia Honoru, wydarzenia upamiętniającego nieudaną próbę wyrwania się niemieckich i węgierskich wojsk z oblężonego miasta pod koniec II wojny światowej w 1945 roku. Salis była jedną z domniemanych napastniczek, została zatrzymana przez węgierską policję i usłyszała zarzuty. Europosłanka trafiła na rok do aresztu przedprocesowego, co wywołało kryzys polityczny w relacjach Węgier z Włochami. W maju 2024 roku została przeniesiona do aresztu domowego, a w 2024 roku została wybrana do PE (z list Sojuszu Zielonych i Lewicy), co zapewniło jej immunitet i pozwoliło na opuszczenie Węgier.

Budapeszt nadal domaga się, by Saris stawiła się w Budapeszcie, gdzie miałaby być sądzona. Prokuratura domaga się wobec niej kary 11 lat więzienia.

Jarosław Kaczyński: Rządzący Polską nawiązują do najgorszych tradycji

- A z drugiej strony mamy jakieś, przepraszam, bzdurne zarzuty i działanie w ramach tej zasady: dajcie człowieka to znajdziemy paragraf. Bo cała ta operacja, która jest prowadzona przez nielegalną prokuraturę, dzisiaj z większym natężeniem jeszcze niż za (...) (Adama) Bodnara to wszystko pod tym hasłem jest prowadzone. Tylko proszę sobie przypomnieć (...), że to było powiedzenie, które powstało w okresie terroru stalinowskiego - dodał.

- Można powiedzieć, że nawiązując ci, którzy dzisiaj rządzą Polską nawiązują do najgorszych tradycji, jakie można sobie wyobrazić - podsumował Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o słowach Przemysława Czarnka: Prof. Czarnek woli, żeby go pies nie gonił

Po oświadczeniach wygłoszonych przez europosłów PiS pytania uczestnikom konferencji mogli zadawać dziennikarze. Kaczyński był pytany m.in. o wypowiedź Przemysława Czarnka dla Radia Zet. Chodzi o słowa: „ja jak jeżdżę na rowerze jestem szczęśliwy, gdy widzę psa uwiązanego na łańcuchu, a nie psa, który biega luźno”. - Nie podpisuję się pod tym, ale proszę pamiętać, że partia jest formacją, która ma swój program polityczny, ale nie jest to formacja ludzi, którzy się ze wszystkim zgadzają - odparł.

- Sądzę po prostu, że pan prof. Czarnek woli, żeby, gdy jedzie na rowerze, pies go nie gonił. Ja uważam, że zmieniła się epoka, pod wieloma względami na gorzej, ale pod pewnymi na lepsze i należy tą sprawę załatwić w sposób cywilizowany. (...) Niektórzy mają inne zdanie. W tej sprawie (...) nie ma w naszej partii dyscypliny głosowania – dodał.