„Z przyjemnością informuję wielu amerykańskich patriotów, że uznaję Antifę, chorą, groźną, radykalnie lewicową katastrofę za dużą organizację terrorystyczną. Będę zdecydowanie rekomendował, aby finansujący Antifę byli poddawani dokładnemu sprawdzeniu zgodnie z najwyższymi prawnymi standardami (...)” – napisał w czwartek Trump w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social.

Viktor Orbán o Antifie: Organizacja terrorystyczna, pójdziemy śladem USA

Antifa jest nieformalnym ruchem skupiającym osoby i organizacje, które stawiają sobie za cel walkę ze skrajną prawicą i organizacjami, które członkowie Antify uznają za faszystowskie. Ruch nie ma formalnego kierownictwa ani struktur. Sympatyzują z nim osoby o poglądach lewicowych i lewicowo-liberalnych. Ruch swoje korzenie ma w niemieckich organizacjach antyfaszystowskich z okresu międzywojennego. Współcześnie aktywiści Antify prowadzą różnego typu działania – w tym odwołują się do przemocy, uzasadniając ją koniecznością walki z faszyzmem czy rasizmem.

W Polsce w przeszłości dochodziło do starć aktywistów Antify z uczestnikami Marszu Niepodległości.

Teraz pójście w ślady Trumpa zapowiedział Orbán. Premier Węgier, który jest postrzegany jako jeden z najbliższych sojuszników Trumpa w UE, przyznał na antenie węgierskiego radia państwowego, że jest „zadowolony” z powodu oświadczenia Trumpa.