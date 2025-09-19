Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Viktor Orbán jak Donald Trump. Uzna Antifę za terrorystów

Premier Węgier Viktor Orbán pójdzie w ślady Donalda Trumpa i uzna Antifę za organizację terrorystyczną.

Publikacja: 19.09.2025 12:10

Viktor Orbán i Donald Trump

Viktor Orbán i Donald Trump

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

„Z przyjemnością informuję wielu amerykańskich patriotów, że uznaję Antifę, chorą, groźną, radykalnie lewicową katastrofę za dużą organizację terrorystyczną. Będę zdecydowanie rekomendował, aby finansujący Antifę byli poddawani dokładnemu sprawdzeniu zgodnie z najwyższymi prawnymi standardami (...)” – napisał w czwartek Trump w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social. 

Viktor Orbán o Antifie: Organizacja terrorystyczna, pójdziemy śladem USA

Antifa jest nieformalnym ruchem skupiającym osoby i organizacje, które stawiają sobie za cel walkę ze skrajną prawicą i organizacjami, które członkowie Antify uznają za faszystowskie. Ruch nie ma formalnego kierownictwa ani struktur. Sympatyzują z nim osoby o poglądach lewicowych i lewicowo-liberalnych. Ruch swoje korzenie ma w niemieckich organizacjach antyfaszystowskich z okresu międzywojennego. Współcześnie aktywiści Antify prowadzą różnego typu działania – w tym odwołują się do przemocy, uzasadniając ją koniecznością walki z faszyzmem czy rasizmem.

Czytaj więcej

Bogusław Chrabota: Viktora Orbána może uratować tylko wyjście Węgier z UE
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Viktora Orbána może uratować tylko wyjście Węgier z UE

W Polsce w przeszłości dochodziło do starć aktywistów Antify z uczestnikami Marszu Niepodległości.

Teraz pójście w ślady Trumpa zapowiedział Orbán. Premier Węgier, który jest postrzegany jako jeden z najbliższych sojuszników Trumpa w UE, przyznał na antenie węgierskiego radia państwowego, że jest „zadowolony” z powodu oświadczenia Trumpa. 

Reklama
Reklama

– Antifa jest rzeczywiście organizacją terrorystyczną – powiedział węgierski premier. – Na Węgrzech również przyszedł czas, by klasyfikować organizacje takie jak Antifa, jako organizacje terrorystyczne, realizując model amerykański – dodał. 

(Antifa) przybyła na Węgry i biła pokojowych ludzi na ulicy, niektórzy po pobiciu byli pół żywi, a potem (jej członkowie) zostają członkami PE i stamtąd pouczają Węgry w sprawie rządów prawa

Viktor Orbán, premier Węgier

Viktor Orbán: Antifa przyjeżdża na Węgry bić ludzi, a potem jej członkowie zostają posłami do PE

Orbán uzasadniał to incydentem z 2023 roku, gdy antyfaszystowscy aktywiści mieli zaatakować kilku domniemanych uczestników corocznego spotkania skrajnej prawicy na Węgrzech. 9-10 lutego 2023 roku w Budapeszcie, w czasie tzw. Dnia Honoru, wydarzenia upamiętniającego nieudaną próbę wyrwania się niemieckich i węgierskich wojsk z oblężonego miasta pod koniec II wojny światowej w 1945 roku, miało dojść do kilkunastu ataków osób powiązanych z Antifą na domniemanych uczestników obchodów rocznicy wydarzeń z 1945 roku. 

Jedna z domniemanych napastniczek, włoska antyfaszystka Ilaria Saris, została zatrzymana przez węgierską policję i usłyszała zarzuty. Saris trafiła na rok do aresztu przedprocesowego, co wywołało kryzys polityczny w relacjach Węgier z Włochami. W maju 2024 roku została przeniesiona do aresztu domowego, a w 2024 roku została wybrana do PE (z list Sojuszu Zielonych i Lewicy), co zapewniło jej immunitet i pozwoliło na opuszczenie Węgier. 

Budapeszt nadal domaga się, by Saris stawiła się w Budapeszcie, gdzie miałaby być sądzona. Prokuratura domaga się wobec niej kary 11 lat więzienia. 

Orbán ubolewał w piątek nad tym, że Saris została wypuszczona z aresztu, przekonując, że Antifa „przybyła na Węgry i biła pokojowych ludzi na ulicy, niektórzy po pobiciu byli półżywi, a potem (jej członkowie) zostają członkami PE i stamtąd pouczają Węgry w sprawie rządów prawa”. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Węgry Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Viktor Orban Donald Trump Donald Trump - druga kadencja

„Z przyjemnością informuję wielu amerykańskich patriotów, że uznaję Antifę, chorą, groźną, radykalnie lewicową katastrofę za dużą organizację terrorystyczną. Będę zdecydowanie rekomendował, aby finansujący Antifę byli poddawani dokładnemu sprawdzeniu zgodnie z najwyższymi prawnymi standardami (...)” – napisał w czwartek Trump w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social. 

Viktor Orbán o Antifie: Organizacja terrorystyczna, pójdziemy śladem USA

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump
Polityka
Donald Trump niecierpliwie czeka na pokojowego Nobla. W Departamencie Wojny
Człowiek z ludu. Nowy typ demokratycznego kandydata w wyborach do Kongresu
Polityka
Człowiek z ludu. Nowy typ demokratycznego kandydata w wyborach do Kongresu
Władimir Putin
Polityka
Władimir Putin chce dalszej wojny. Usuwa ze swego otoczenia jedynego jej przeciwnika
Emmanuel Macron i Brigitte Macron
Polityka
Emmanuel Macron przedstawi sądowi dowody, że jego żona jest kobietą
Donald Trump
Polityka
Donald Trump uderza w Antifę. Nazywa ją organizacją terrorystyczną
Reklama
Reklama
e-Wydanie