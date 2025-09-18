Aktualizacja: 18.09.2025 07:03 Publikacja: 18.09.2025 06:12
Donald Trump
Foto: Jordan Pettitt/Pool via REUTERS
Trump i jego otoczenie obarczają radykalną lewicę odpowiedzialnością za śmierć Charliego Kirka. Po zabójstwie aktywisty prezydent USA stwierdził, że zamach na aktywistę był konsekwencją retoryki, w której „tacy jak Charlie byli porównywani do nazistów i najgorszych na świecie masowych morderców i przestępców”.
31-letni Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah, śmiertelnie postrzelony w szyję. Podejrzanym o jego zabójstwo jest 22-letni Tyler Robinson z Utah, który został zatrzymany po trwającej niemal dwie doby obławie i oskarżony o morderstwo z premedytacją. Śledczy domagają się wobec niego kary śmierci. Zamach miał prawdopodobnie tło polityczne.
W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku Kirk i grupa, której był współtwórcą – Turning Point USA (Punkt zwrotny USA) – największa konserwatywna organizacja młodzieżowa, odegrali ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej.
Konto Kirka w serwisie X obserwowało 5,3 mln użytkowników. Aktywista był też gospodarzem popularnego podcastu i programu radiowego „The Charlie Kirk Show”. Niedawno pojawił się jako współprowadzący w programie Fox News „Fox & Friends”.
„Z przyjemnością informuję wielu amerykańskich patriotów, że uznaję Antifę, chorą, groźną, radykalnie lewicową katastrofę za dużą organizację terrorystyczną. Będę zdecydowanie rekomendował, aby finansujący Antifę byli poddawani dokładnemu sprawdzeniu zgodnie z najwyższymi prawnymi standardami (...)” – napisał Trump.
Antifa jest nieformalnym ruchem skupiającym osoby i organizacje, które stawiają sobie za cel walkę ze skrajną prawicą i organizacjami, które członkowie Antify uznają za faszystowskie. Ruch nie ma formalnego kierownictwa ani struktur. Sympatyzują z nim osoby o poglądach lewicowych i lewicowo-liberalnych. Ruch swoje korzenie ma w niemieckich organizacjach antyfaszystowskich z okresu międzywojennego. Współcześnie aktywiści Antify prowadzą różnego typu działania – w tym odwołują się do przemocy, uzasadniając ją koniecznością walki z faszyzmem czy rasizmem.
W Polsce w przeszłości dochodziło do starć aktywistów Antify z uczestnikami Marszu Niepodległości.
Jak dotąd nie ma żadnych dowodów, by oskarżony o zabójstwo Kirka 22-letni Tyler Robinson był powiązany z jakąś zewnętrzną grupą lub organizacją. Motywy jego działania nie są do końca jasne, choć podejrzewa się, że były one polityczne.
Przedstawiciel administracji Trumpa poinformował w środę, że Biały Dom przygotowuje rozporządzenie wykonawcze wymierzone w przemoc polityczną i mowę nienawiści.
Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie udzielonym w środę Fox News wielokrotnie wskazywał, że radykalizacja lewicy doprowadziła do zabójstwa Kirka. Vance dodał, że Biały Dom pracuje ciężko, by zapewnić, że finansowanie organizacji odpowiedzialnych za lewicową przemoc było traktowane jak działanie terrorystyczne.
Trump sugerował, że może uznać Antifę za organizację terrorystyczną już w 2020 roku, gdy przez USA przetaczała się fala protestów po śmierci czarnoskórego George'a Floyda, do której doszło po interwencji policji. Wówczas eksperci wskazywali, że trudno byłoby znaleźć podstawę prawną dla takiego działania i wskazywali na potencjalne zagrożenie dla wolności słowa, ponieważ „przyjmowanie ideologii nie może być – co do zasady – uznawane za przestępstwo”.
