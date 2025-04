Przykłady? Może być nim postulat zawarty na początku tytułu inicjatywy, czyli „stop łańcuchom”. Projekt przewiduje, że zakazane byłoby trzymanie psów na uwięzi z wyjątkiem spaceru lub transportu. Co na to rząd? Zauważa, że w myśl projektowanego przepisu nie będzie można nawet na chwilę przywiązać psa przed sklepem, na kempingu czy „podczas badania, leczenia i zabiegów pielęgnacyjnych”. „Rząd uznaje za zbyt daleko idącą propozycję kwalifikowania utrzymywania zwierzęcia domowego na uwięzi jako przestępstwa znęcania się nad zwierzętami” – wynika z pisma podpisanego przez premiera Donalda Tuska.

Zaproponowane zmiany tak w zakresie samej powierzchni kojców, jak i pozostałych wymagań dotyczących kojców, będą miały skutki finansowe także dla podmiotów utrzymujących psy służbowe w związku z koniecznością przebudowy kojców fragment stanowiska rządu

To nie koniec zastrzeżeń do tego punktu, bo rząd ma też wątpliwości odnośnie do kojców, w których mają być trzymane psy, gdy zlikwiduje się łańcuchy. Rząd zauważa, że zawartych w projekcie wymagań dotyczących wielkości kojców nie spełniają np. pomieszczenia psów policyjnych, co spowoduje konieczność ich przebudowy. Jego zdaniem wymiary kojców będą też kłopotliwe dla schronisk.

Zakaz fajerwerków? Zdaniem rządu autorzy projektu opierają się na zmanipulowanych danych

Z równie silną krytyką spotkały się inne propozycje, np. zakazu używania głośnych fajerwerków. „W dalszych pracach nad projektem należy uwzględnić wpływ omawianej regulacji na przedsiębiorczość” – pisze rząd i zarzuca autorom projektu, że oparli się na zmanipulowanych danych dotyczących rzekomych urazów doznawanych przez konie w wyniku eksplozji petard, i to dotyczących nie Polski, lecz Nowej Zelandii.

Inna mocno dyskutowana propozycja z inicjatywy przewiduje niemal powszechną kastrację psów i kotów w celu powstrzymania niekontrolowanego rozrodu i bezdomności. Zdaniem rządu byłoby to „sprzeczne z obecnym stanem wiedzy i wytycznymi światowych organizacji zajmujących się medycyną psów i kotów”. A co z zakazem montowania na budynkach kolców odstraszających ptaki? „Generalny zakaz stosowania np. modułów z kolcami, które mogą być przecież tępo zakończone i które nie mają na celu ranienia lub okaleczania ptaków, jest zbyt daleko idący” – pisze rząd.