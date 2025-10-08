Jak znaleźć najlepsze oferty ubezpieczenia OC?

Rynek ubezpieczeniowy jest dziś naprawdę obszerny, co wbrew pozorom może utrudniać znalezienie korzystnej polisy. Nie warto jednak poprzestawać na pierwszych propozycjach, które pojawiają się w wyszukiwarce. Poszukiwanie ofert przez Internet to dobry krok, ale do tego celu warto wykorzystać narzędzia – takie jak porównywarka i szybki kalkulator oc ac na rankomat.pl.

Jakie aspekty wziąć pod uwagę podczas korzystania z porównywarki ubezpieczeń?

* Prawidłowość danych – dokładnie wprowadzaj wszystkie dane, które mogą wpłynąć na wysokość składki. Dzięki temu uzyskasz rzetelne porównanie ofert. Wskaż model samochodu, pojemność silnika, czy jest garażowany oraz na jakim terenie się nim poruszasz. Podaj również przysługujące Ci zniżki (np. za bezszkodową jazdę).

* Zakres ofert – korzystaj z wyszukiwarki, która pokaże jak najwięcej ofert, abyś mógł je porównać i wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Jak wspomnieliśmy, zakres ochrony w przypadku polisy OC jest taki sam, aczkolwiek niektóre oferty mogą mieć dodatkowe opcje, które podniosą cenę.

* Warunki płatności – szukaj ofert, które mają korzystną dla Ciebie formę płatności. Jeżeli jednak zależy Ci na tym, aby nie przepłacać, to unikaj płatności ratalnych. Zdecydowanie korzystniej jest zapłacić za obowiązkową polisę OC jednorazowo. Rozłożenie płatności na raty jest zwykle obciążone dodatkowymi kosztami.

* Ewentualne promocje – wyszukiwarka pomoże Ci znaleźć oferty promocyjne (np. zniżka za zakup polisy przez Internet). Czasami można się również spotkać z dodatkowymi zniżkami za łączenie polis (np. ubezpieczenie OC i AC z ubezpieczeniem NNW, na mieszkanie itp.).

* Dostępność agenta ubezpieczeniowego – porównując oferty, sprawdź, czy towarzystwa ubezpieczeniowe oferują konsultację z agentem. Czasami można w ten sposób wynegocjować lepszą stawkę (szczególnie jeśli masz w zanadrzu oferty konkurentów) lub po prostu skorzystać ze wsparcia podczas dopełniania formalności.

TOP 5 sposobów na niższą składkę OC

Jako że zakres ochrony zawsze jest taki sam, to w przypadku OC liczy się jak najniższa cena. Poznaj zatem 5 sposobów na uzyskanie niskiej składki OC:

1. Zmiana ubezpieczyciela – automatyczne przedłużanie polisy wcale nie jest dobrym pomysłem, ponieważ zazwyczaj nie możesz wtedy liczyć na niższą składkę ani korzystne promocje. Jeśli znajdziesz lepszą ofertę, to koniecznie złóż wypowiedzenie u dotychczasowego ubezpieczyciela. Może się wówczas okazać, że będzie on próbował przekonać Cię do pozostania korzystną finansowo ofertą. Jeśli nie, to nie ma sensu kontynuować polisy; najpóźniej na jeden dzień przed końcem umowy należy złożyć wypowiedzenie. Bardzo często nowy ubezpieczyciel oferuje ciekawe zniżki „za przejście” do jego firmy.

2. Przepisanie zniżek OC współmałżonka – wielu kierowców zna trik, polegający na dopisaniu do auta współwłaściciela z bezszkodową historią jazdy i zniżkami, ale istnieje też możliwość przepisania zniżek OC na drugiego małżonka, nawet jeśli nie jest on współwłaścicielem pojazdu. Ważne jednak, aby mieć wspólnotę majątkową, a pojazd wskazać jako jej część.

3. Parkowanie na ogrodzonej posesji – to czynnik, na który zwraca uwagę wiele towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ parkowanie w garażu lub na ogrodzonej posesji minimalizuje ryzyko kradzieży czy uszkodzenia pojazdu. Szczególnie ważna jest kwestia parkowania nocą (czyli w godzinach wzmożonych kradzieży). Koniecznie podaj tę informację podczas zakupu polisy OC, gdyż może wpłynąć na wysokość składki.

4. Łączenie polis – jeżeli korzystasz z innych polis ubezpieczeniowych (na mieszkanie, dom lub życie), to dobrym pomysłem będzie wykupienie w tym samym towarzystwie ubezpieczenia OC. Zazwyczaj takie łączone oferty wiążą się z korzystnymi zniżkami, ponieważ dla ubezpieczyciela jesteś cennym klientem.

5. Dopasuj auto do ubezpieczenia – jeśli naprawdę zależy Ci na tanim OC, to zawsze szukaj auta z myślą o niskich kosztach ubezpieczenia. Co to znaczy? Dla towarzystwa ubezpieczeniowego takimi samochodami są popularne, rodzinne modele o małej pojemności silnika. Takie auta plasują się w taryfikatorze ubezpieczyciela w grupie najmniejszego ryzyka. W związku z tym OC jest tańsze niż w przypadku sportowego samochodu z mocnym silnikiem.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni każdego kierowcę w takim samym zakresie, co regulują przepisy prawa. Nie warto zatem przepłacać. Praktyczna porównywarka i kalkulator OC pomogą znaleźć najniższą składkę, a zaproponowane w naszym artykule sposoby pozwolą Ci dodatkowo obniżyć koszty. Pamiętaj też o budowaniu bezszkodowej historii jazdy, która ma znaczący wpływ na cenę polisy ubezpieczeniowej.

Materiał Promocyjny