Aktualizacja: 08.10.2025 04:47 Publikacja: 08.10.2025 04:47
Informacje takie podaje Bank Narodowy Ukrainy. We wrześniu wartość rezerw walutowych Ukrainy wzrosła o 480 mln dolarów, czyli o 1,1 proc. - i osiągnęła poziom zbliżony do najwyższego w tym roku, jaki zanotowano w maju (wówczas wartość rezerw walutowych Ukrainy wynosiła 46,69 mld dolarów).
Ataki były przeprowadzone na południowosłobodziańskim odcinku frontu.
Eksplozje było słychać w Chersoniu, Krzywym Rogu i Czerkasach – podaje telewizja Suspilne.
Informację taką przekazuje ukraińskie Centrum do Walki z Dezinformacją. Z jego komunikatu wynika, że w szkołach przedstawiciele administracji okupacyjnej oraz przedstawiciele rosyjskiej armii sprawdzają telefony dzieci pod kątem tego, czy nie używają one języka ukraińskiego, nie mają zainstalowanych aplikacji, których używanie jest zakazane oraz czy nie korzystają z VPN-ów. W przypadku stwierdzenia, że dziecko korzysta w telefonie z języka ukraińskiego, jego rodzice mogą być wezwani do szkoły lub sami stać się obiektem kontroli – informuje ukraińskie Centrum.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o tymczasowym wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów na lotnisku ze względów bezpieczeństwa.
O poszkodowanych w ukraińskim ataku rakietowym pisze gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Z jego wpisu wynika, że we wsi Moszczenoje rannych zostało dwoje dorosłych i dziecko – czteroletnia dziewczynka. W wyniku ataku częściowo zawalił się budynek mieszkalny.
Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew informuje o strąceniu przez rosyjską obronę przeciwlotniczą ok. 10 dronów nad dwoma miastami w obwodzie woroneskim. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1322 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin, w dniu sw...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Informacje takie podaje Bank Narodowy Ukrainy. We wrześniu wartość rezerw walutowych Ukrainy wzrosła o 480 mln dolarów, czyli o 1,1 proc. - i osiągnęła poziom zbliżony do najwyższego w tym roku, jaki zanotowano w maju (wówczas wartość rezerw walutowych Ukrainy wynosiła 46,69 mld dolarów).
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin, w dniu swoich 73. urodzi...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy ukraińskie drony atakowały cele n...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Gośćmi czternastego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli: Rafał Michalski, analityk...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas