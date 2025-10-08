04:43 Wartość ukraińskich rezerw walutowych wzrosła do 46,52 mld dolarów

Informacje takie podaje Bank Narodowy Ukrainy. We wrześniu wartość rezerw walutowych Ukrainy wzrosła o 480 mln dolarów, czyli o 1,1 proc. - i osiągnęła poziom zbliżony do najwyższego w tym roku, jaki zanotowano w maju (wówczas wartość rezerw walutowych Ukrainy wynosiła 46,69 mld dolarów).

04:40 Ukraińska straż graniczna publikuje nagrania z ataków dronów na pozycje Rosjan

Ataki były przeprowadzone na południowosłobodziańskim odcinku frontu.

04:39 W nocy w ukraińskich miastach rozległy się eksplozje

Eksplozje było słychać w Chersoniu, Krzywym Rogu i Czerkasach – podaje telewizja Suspilne.

04:35 W szkołach na okupowanym Krymie sprawdza się, czy dzieci nie używają w telefonach języka ukraińskiego

Informację taką przekazuje ukraińskie Centrum do Walki z Dezinformacją. Z jego komunikatu wynika, że w szkołach przedstawiciele administracji okupacyjnej oraz przedstawiciele rosyjskiej armii sprawdzają telefony dzieci pod kątem tego, czy nie używają one języka ukraińskiego, nie mają zainstalowanych aplikacji, których używanie jest zakazane oraz czy nie korzystają z VPN-ów. W przypadku stwierdzenia, że dziecko korzysta w telefonie z języka ukraińskiego, jego rodzice mogą być wezwani do szkoły lub sami stać się obiektem kontroli – informuje ukraińskie Centrum.

04:31 W nocy działanie zawiesiło lotnisko w Wołgogradzie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował o tymczasowym wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów na lotnisku ze względów bezpieczeństwa.

04:29 Trzy osoby ranne w ataku rakietowym na rejon grajworoński w obwodzie biełgorodzkim

O poszkodowanych w ukraińskim ataku rakietowym pisze gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Z jego wpisu wynika, że we wsi Moszczenoje rannych zostało dwoje dorosłych i dziecko – czteroletnia dziewczynka. W wyniku ataku częściowo zawalił się budynek mieszkalny.

04:27 Ukraińskie drony atakowały w nocy obwód woroneski

Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew informuje o strąceniu przez rosyjską obronę przeciwlotniczą ok. 10 dronów nad dwoma miastami w obwodzie woroneskim. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1322 dniu wojny:

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1322 dniu wojny Foto: PAP

