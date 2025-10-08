„Szkoda, że ​​to właśnie krajowe media, mając możliwość sprawdzenia informacji, natychmiast rozpowszechniają w kraju ogarniętym wojną fałszywki. I nic dziwnego, że dzieje się to równolegle z rosyjską propagandą” - napisał w środę Załużny na Facebooku. „Szkoda, że nasze media nie przynoszą obywatelom Ukrainy strategii, która zaowocuje nam chociażby możliwością przeprowadzenia samych wyborów. Jednak dzięki nim wiemy wszystko o oglądalności, partiach, siedzibach, a nawet o tym, kto powinien, a nie powinien angażować się w politykę” - kontynuował.

Były dowódca armii Ukrainy pisze, że nie uznaje żadnego pomysłu na przeprowadzenie wyborów podczas wojny. „Każdy, kto otrzymuje propozycję rzekomo ode mnie, aby dołączyć do każdego procesu za pośrednictwem jakiejkolwiek organizacji, powinien zgłosić to organom ścigania. Nie tworzę siedziby, żadnych partii i nie mam co do zasady powiązań z żadną siłą polityczną” - podkreślił stanowczo. Dodał, że jego stanowisko nie uległo zmianie: dopóki trwa wojna, wybory do organów państwowych na Ukrainie są niemożliwe.

„Wróg, nie odniósłszy zwycięstwa na froncie, jak 100 lat temu, już wykorzystuje współczesne możliwości, takie jak anonimowe źródła, boty i media, by rozproszyć nasze społeczeństwo i przygotować nas do wyborów, ale w Dumie Państwowej kraju, który nas zabija. I nawiasem mówiąc – po raz ostatni ogłoszą to anonimowe źródła. Wtedy – to będzie prawda” - zakończył Załużny.

Zełenski miałby z kim rywalizować

Trump na początku tego roku mówił, że Zełenski cieszy się poparciem czterech proc. Ukraińców i ujawnił, że to on zaproponował, aby zawarcie ostatecznego traktatu pokojowego między Rosją a Ukrainą miało miejsce dopiero po przeprowadzeniu na Ukrainie wyborów prezydenckich. Po tym jak Zełenski stwierdził, że Trump posługuje się rosyjską dezinformacją, Trump nazwał prezydenta Ukrainy „dyktatorem bez wyborów” i zarzucił prezydentowi Ukrainy, że ten wciągnął USA w wojnę, której nie może wygrać.

Wówczas w ukraińskich mediach zaczęły się pojawiać listy z nazwiskami kandydatów, którzy mogliby stanąć w szranki z Zełenskim w wyborach prezydenckich.