Zełenski, którego kadencja na urzędzie prezydenta zakończyła się 20 maja 2024 roku, ale została przedłużona w związku z obowiązującym na Ukrainie stanem wojennym, w czasie którego nie można przeprowadzać wyborów. Z tego samego powodu przedłużona została kadencja Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy (wybory do parlamentu powinny były odbyć się w 2023 roku).

- Wybory nie są moim celem. Chciałem bardzo, w bardzo trudnym okresie być z moim krajem, pomóc mojemu krajowi. To jest to, czego zawsze chciałem. Moim celem jest zakończyć wojnę - tak Zełenski odpowiedział na pytanie czy po zakończeniu wojny będzie ubiegał się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta, czy też jest gotów odejść z urzędu.

Więcej informacji wkrótce