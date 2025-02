Petro Poroszenko, piąty prezydent Ukrainy, również może rozważać ponowny start w wyborach. Kyiv Independent podkreśla, że jego kadencja w latach 2014-2019 była naznaczona dążeniem do integracji z Unią Europejską i NATO, ale także licznymi skandalami korupcyjnymi. Niedawno nałożone na niego sankcje oraz oskarżenia o zdradę stanu mogą jednak wpłynąć na jego szanse w przyszłych wyborach.

Wybory prezydenckie na Ukrainie. Kto mógłby w nich wystartować?

Julia Tymoszenko, liderka partii Batkiwszczyna i była premier, to kolejna doświadczona polityk, która według anglojęzycznego ukraińskiego portalu może ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Serwis jako potencjalnego kandydata wymienia też Jurija Bojkę, długoletniego parlamentarzystę i byłego wicepremiera, reprezentującego prorosyjskie skrzydło ukraińskiej polityki. Jego wcześniejsze propozycje dotyczące neutralności Ukrainy oraz nadania językowi rosyjskiemu statusu języka państwowego mogą jednak spotkać się z negatywnym odbiorem w obecnej sytuacji geopolitycznej.

W gronie potencjalnych kandydatów wymieniony został także Witalij Kliczko, były mistrz świata w boksie i obecny mer Kijowa. Jednak mimo popularności na arenie międzynarodowej, w kraju spotyka się on z krytyką za sposób zarządzania stolicą oraz konflikty z administracją prezydenta.

Z kolei art41836971 były przewodniczący parlamentu i bliski współpracownik Zełenskiego, po rozstaniu z prezydentem założył własną grupę parlamentarną „Rozumna Polityka” i zapowiedział chęć startu w przyszłych wyborach prezydenckich. Kolejny potencjalny kandydat to Serhij Prytuła, znany prezenter telewizyjny i komik, który po nieudanych próbach wejścia do parlamentu i objęcia stanowiska mera Kijowa, skupił się na działalności charytatywnej. Jego fundacja zebrała znaczące środki na wsparcie ukraińskiej armii, co może wzmocnić jego pozycję w ewentualnym wyścigu prezydenckim.

Kiedy będą możliwe wybory prezydenckie na Ukrainie

Generał Kyryło Budanow, najmłodszy w historii szef wywiadu wojskowego Ukrainy, zyskał natomiast uznanie dzięki skutecznym operacjom przeciwko Rosji. Chociaż unika jednoznacznych deklaracji politycznych, jego rosnąca popularność sprawia, że jest postrzegany jako potencjalny kandydat na prezydenta – pisze Kyiv Independent