Rosja wypowiada USA umowę. Chodzi o pluton na 17 tys. bomb atomowych

Rosyjska Duma zatwierdziła wypowiedzenie przez Rosję Porozumienia o zarządzaniu i likwidacji plutonu (PMDA), umowy zawartej przez Moskwę z Waszyngtonem w 2000 roku.

Publikacja: 08.10.2025 14:00

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Umowa, którą Duma zdecydowała się wypowiedzieć, została zawarta w 2000 roku i zobowiązywała obie strony do trwałego pozbycia się co najmniej 34 ton plutonu, który mógł być wykorzystany do celów wojskowych, poprzez jego przetworzenie i unieszkodliwienie, tak aby materiał ten nie mógł być ponownie wykorzystany do celów militarnych, w tym do produkcji broni jądrowej. PMDA weszła w życie w 2011 roku.

Umowa PMDA: Do czego można wykorzystać 34 tony plutonu?

W 2016 roku Rosja zawiesiła obowiązywanie porozumienia, uzasadniając to sankcjami USA i „nieprzyjaznymi działaniami wobec Rosji”, a także rozszerzeniem NATO i zmianą sposobu, w jaki USA wykorzystują własne zasoby plutonu. 

Broń atomowa na świecie

Broń atomowa na świecie

Foto: PAP

Porozumienie było elementem serii umów zawartych przez USA i Rosję, których celem była redukcja arsenałów nuklearnych i zapobieganie rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Najważniejsza z takich umów New START ma przestać obowiązywać w 2026 roku, ale Rosja zadeklarowała gotowość do dalszego jej przestrzegania, jeśli to samo zrobią USA. Umowa ta nakłada ograniczenia na liczbę głowic jądrowych i ich tzw. nośników, czyli rakiet balistycznych, ciężkich bombowców i okrętów podwodnych.

Czytaj więcej

Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin ma propozycję dla USA. Chodzi o broń atomową
34 tony plutonu to ilość wystarczająca, według amerykańskich szacunków, do produkcji nawet 17 tys. głowic atomowych. Pluton, którego dotyczyła umowa pochodził z rozbrojonych – w ramach ograniczenia zbrojeń po zimnej wojnie – głowic atomowych. Jego magazynowanie było kosztowne. Posiadanie przez obie strony takich ilości plutonu, który można było wykorzystać w celach wojskowych, stwarzało też ryzyko ponownego atomowego wyścigu zbrojeń. 

Celem umowy PMDA było przetworzenie plutonu, który może być wykorzystany w celach militarnych na bezpieczniejszy mieszany tlenek uranu i plutonu (MOX), który może być używany jako paliwo w reaktorach jądrowych do produkcji energii elektrycznej.

Ci, którzy chcą wykorzystać Rosję, musza zrozumieć: to się nie uda. Mamy silnego prezydenta, odpowiedzialny parlament i efektywny rząd

Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy

W 1986 roku Rosja i USA posiadały w arsenałach nawet 73 tys. głowic atomowych. Obecnie liczba posiadanych przez oba państwa głowic atomowych wynosi ok. 10 tysięcy. 

Rosja: Okoliczności się zmieniły, już dawno powinniśmy wypowiedzieć umowę

„USA podjęły szereg nowych, antyrosyjskich kroków, które fundamentalnie zmieniły równowagę strategiczną panującą w czasie, gdy porozumienie zawarto i stworzyły dodatkowe zagrożenia dla stabilności strategicznej” – głosi uzasadnienie do ustawy wycofującej Rosję z porozumienia. 

– Decyzja (o wypowiedzeniu umowy – red.) jest w interesie naszego kraju. Jesteśmy suwerennym państwem. Ci, którzy chcą wykorzystać Rosję, muszą zrozumieć: to się nie uda. Mamy silnego prezydenta, odpowiedzialny parlament i efektywny rząd – oświadczył Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy. 

Wołodin dodał, że decyzja Dumy ws. umowy jest podjęta ze względu na interes obywateli Federacji Rosyjskiej. Jak dodał, porozumienie należało wypowiedzieć dawno temu. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Duma Państwowa

