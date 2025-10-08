Umowa, którą Duma zdecydowała się wypowiedzieć, została zawarta w 2000 roku i zobowiązywała obie strony do trwałego pozbycia się co najmniej 34 ton plutonu, który mógł być wykorzystany do celów wojskowych, poprzez jego przetworzenie i unieszkodliwienie, tak aby materiał ten nie mógł być ponownie wykorzystany do celów militarnych, w tym do produkcji broni jądrowej. PMDA weszła w życie w 2011 roku.

Umowa PMDA: Do czego można wykorzystać 34 tony plutonu?

W 2016 roku Rosja zawiesiła obowiązywanie porozumienia, uzasadniając to sankcjami USA i „nieprzyjaznymi działaniami wobec Rosji”, a także rozszerzeniem NATO i zmianą sposobu, w jaki USA wykorzystują własne zasoby plutonu.

Broń atomowa na świecie Foto: PAP

Porozumienie było elementem serii umów zawartych przez USA i Rosję, których celem była redukcja arsenałów nuklearnych i zapobieganie rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Najważniejsza z takich umów New START ma przestać obowiązywać w 2026 roku, ale Rosja zadeklarowała gotowość do dalszego jej przestrzegania, jeśli to samo zrobią USA. Umowa ta nakłada ograniczenia na liczbę głowic jądrowych i ich tzw. nośników, czyli rakiet balistycznych, ciężkich bombowców i okrętów podwodnych.