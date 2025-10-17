Paxos, partner blockchainowy serwisu PayPal, w środę omyłkowo wyemitował stablecoiny o wartości 300 bilionów dolarów należące do giganta płatności online. Określono to jako „błąd techniczny”.

Obserwatorzy rynku zauważyli ogromny napływ stablecoina PayPal PYUSD na platformie Etherscan – eksploratorze bloków i platformie analitycznej dla blockchainu Ethereum. Paxos omyłkowo wyemitował stablecoiny w ramach wewnętrznego transferu, po czym „natychmiast zidentyfikował błąd i spalił nadmiarowe PYUSD”.

„To był wewnętrzny błąd techniczny. Nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Środki klientów są bezpieczne. Rozwiązaliśmy przyczynę problemu” – mówiło oświadczenie Paxos zamieszczone w mediach społecznościowych. Transakcje na Etherscan pokazały, że błąd został naprawiony po około 20 minutach.

Czym jest stablecoin PYUSD?

PYUSD jest reklamowany jako stablecoin (czyli tzw. stabilna kryptowaluta) powiązany kursowo z dolarem, w pełni zabezpieczony depozytami w dol. amerykańskich, obligacjami skarbowymi USA i podobnymi ekwiwalentami gotówki. Dlatego PayPal twierdzi, że tokeny te zawsze można wymienić na dolary amerykańskie w stosunku 1:1.