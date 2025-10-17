Aktualizacja: 17.10.2025 10:59 Publikacja: 17.10.2025 09:51
Strona internetowa Figure Markets
Foto: Gabby Jones/Bloomberg
Paxos, partner blockchainowy serwisu PayPal, w środę omyłkowo wyemitował stablecoiny o wartości 300 bilionów dolarów należące do giganta płatności online. Określono to jako „błąd techniczny”.
Obserwatorzy rynku zauważyli ogromny napływ stablecoina PayPal PYUSD na platformie Etherscan – eksploratorze bloków i platformie analitycznej dla blockchainu Ethereum. Paxos omyłkowo wyemitował stablecoiny w ramach wewnętrznego transferu, po czym „natychmiast zidentyfikował błąd i spalił nadmiarowe PYUSD”.
„To był wewnętrzny błąd techniczny. Nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Środki klientów są bezpieczne. Rozwiązaliśmy przyczynę problemu” – mówiło oświadczenie Paxos zamieszczone w mediach społecznościowych. Transakcje na Etherscan pokazały, że błąd został naprawiony po około 20 minutach.
PYUSD jest reklamowany jako stablecoin (czyli tzw. stabilna kryptowaluta) powiązany kursowo z dolarem, w pełni zabezpieczony depozytami w dol. amerykańskich, obligacjami skarbowymi USA i podobnymi ekwiwalentami gotówki. Dlatego PayPal twierdzi, że tokeny te zawsze można wymienić na dolary amerykańskie w stosunku 1:1.
Paxos w wyniku „błędu technicznego” wyemitował jednak tokeny PYUSD niemające pokrycia. W globalnym obiegu nie ma bowiem wystarczającej liczby dolarów, aby zabezpieczyć 300 bilionów PYUSD, co teoretycznie wymagałoby ponad dwukrotności szacowanego globalnego PKB.
Błąd Paxos pojawił się w czasie, gdy stablecoiny stają się coraz bardziej popularne, ponieważ są przyjmowane przez rosnącą liczbę banków i platform płatniczych. Są one traktowane jako narzędzia ułatwiające płatności. PYUSD jest obecnie szóstym największym stablecoinem na świecie z kapitalizacją rynkową przekraczającą 2,6 miliarda dolarów, według danych CoinMarketCap. Największy stablecoin – tether (powiązany kursowo z dolarem) miał natomiast kapitalizację wynoszącą w piątek 181 mld dol. Wartość całego rynku kryptowalut sięgała natomiast w piątek rano 3,67 bln dol., z czego 2,16 bln dol. przypadało na bitcoina, a 471 mld dol. na ethereum.
