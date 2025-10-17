Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Paxos omyłkowo wyemitował 300 bilionów dolarów w stablecoinach PayPal

Partner serwisu PayPal pomyłkowo wyemitował stablecoiny warte łącznie 300 bln dolarów. Po 20 minutach je zniszczył.

Publikacja: 17.10.2025 09:51

Strona internetowa Figure Markets

Strona internetowa Figure Markets

Foto: Gabby Jones/Bloomberg

Hubert Kozieł

Paxos, partner blockchainowy serwisu PayPal, w środę omyłkowo wyemitował stablecoiny o wartości 300 bilionów dolarów należące do giganta płatności online. Określono to  jako „błąd techniczny”.

Czytaj więcej

W nocy ze środy na czwartek, według danych firmy Coin Metrics, notowania bitcoina sięgnęły rekordowe
Waluty
Nowy rekord bitcoina. Jak mocno kryptowaluta może jeszcze zyskać?

Obserwatorzy rynku zauważyli ogromny napływ stablecoina PayPal PYUSD na platformie Etherscan – eksploratorze bloków i platformie analitycznej dla blockchainu Ethereum. Paxos omyłkowo wyemitował stablecoiny w ramach wewnętrznego transferu, po czym „natychmiast zidentyfikował błąd i spalił nadmiarowe PYUSD”.

„To był wewnętrzny błąd techniczny. Nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Środki klientów są bezpieczne. Rozwiązaliśmy przyczynę problemu” – mówiło oświadczenie Paxos zamieszczone w mediach społecznościowych. Transakcje na Etherscan pokazały, że błąd został naprawiony po około 20 minutach.

Czym jest stablecoin PYUSD?

PYUSD jest reklamowany jako stablecoin (czyli tzw. stabilna kryptowaluta) powiązany kursowo z dolarem, w pełni zabezpieczony depozytami w dol. amerykańskich, obligacjami skarbowymi USA i podobnymi ekwiwalentami gotówki. Dlatego PayPal twierdzi, że tokeny te zawsze można wymienić na dolary amerykańskie w stosunku 1:1.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Eric Trump, syn prezydenta USA Donalda Trumpa, jest współzałożycielem firmy American Bitcoin
Waluty
Kryptowalutowa firma Erica Trumpa trafi na giełdę

 Paxos w wyniku „błędu technicznego” wyemitował jednak tokeny PYUSD niemające pokrycia. W globalnym obiegu nie ma bowiem wystarczającej liczby dolarów, aby zabezpieczyć 300 bilionów PYUSD, co teoretycznie wymagałoby ponad dwukrotności szacowanego globalnego PKB. 

Czytaj więcej

Chiny chcą stworzyć juanowe stablecoiny
Waluty
Chiny chcą stworzyć juanowe stablecoiny

Błąd Paxos pojawił się w czasie, gdy stablecoiny stają się coraz bardziej popularne, ponieważ są przyjmowane przez rosnącą liczbę banków i platform płatniczych. Są one traktowane jako narzędzia ułatwiające płatności. PYUSD jest obecnie szóstym największym stablecoinem na świecie z kapitalizacją rynkową przekraczającą 2,6 miliarda dolarów, według danych CoinMarketCap. Największy stablecoin – tether (powiązany kursowo z dolarem) miał natomiast kapitalizację wynoszącą w piątek 181 mld dol. Wartość całego rynku kryptowalut sięgała natomiast w piątek rano 3,67 bln dol., z czego 2,16 bln dol. przypadało na bitcoina, a 471 mld dol. na ethereum. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kryptowaluty PayPal Dolar amerykański [USD] stablecoin

Paxos, partner blockchainowy serwisu PayPal, w środę omyłkowo wyemitował stablecoiny o wartości 300 bilionów dolarów należące do giganta płatności online. Określono to  jako „błąd techniczny”.

Obserwatorzy rynku zauważyli ogromny napływ stablecoina PayPal PYUSD na platformie Etherscan – eksploratorze bloków i platformie analitycznej dla blockchainu Ethereum. Paxos omyłkowo wyemitował stablecoiny w ramach wewnętrznego transferu, po czym „natychmiast zidentyfikował błąd i spalił nadmiarowe PYUSD”.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Złoty nie sprzedaje tanio skóry. Znów pomaga mu słaby dolar
Waluty
Złoty nie sprzedaje tanio skóry. Znów pomaga mu słaby dolar
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Złoty bierze się za odrabianie strat
Waluty
Złoty bierze się za odrabianie strat
Złoty myślami już przy weekendzie
Waluty
Złoty myślami już przy weekendzie
Złoty próbuje łapać oddech
Waluty
Złoty próbuje łapać oddech
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Złoty stabilny przed decyzją RPP
Waluty
Złoty stabilny przed decyzją RPP
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie