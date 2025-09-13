Polska poderwała myśliwce. Zamknięta przestrzeń powietrza nad Lubelszczyzną

Aktualizacja: 13.09.2025 17:24 Publikacja: 13.09.2025 16:40
W związku z atakami Rosji na zachodnie obwody Ukrainy Polska poderwała myśliwce
Foto: PAP, Marcin Bielecki
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w komunikacie, że ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej polskiej powietrznej. Operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Dowództwo podkreśla, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.
Polska Agencja Żeglugi powietrznej przekazała, że z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych.
Powyższe działania zostały podjęte w związku z ostrzeżeniami Sił Powietrznych Ukrainy o bezzałogowym statku powietrznym nad obwodem wołyńskim, który przemieszcza się ku zachodowi.
W związku z masowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września, NATO uruchomiło operację Eastern Sentry.
Operacja Eastern Sentry (Wschodnia Straż) „zintegruje obronę powietrzną i naziemną oraz zwiększy wymianę informacji między państwami”, zapewni jeszcze bardziej skoncentrowane odstraszanie i obronę dokładnie wtedy i tam, gdzie będzie to potrzebne.
Nazwa operacji Eastern Sentry (Wschodnia Straż) sugeruje, że będzie podobna do operacji NATO o nazwie Baltic Sentry (Bałtycka Straż), która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury podmorskiej na Morzu Bałtyckim. Operacja Baltic Sentry została ogłoszona 14 stycznia 2025 r. na szczycie w Helsinkach w Finlandii. Obejmuje wykorzystanie okrętów wojennych, dronów, samolotów patrolowych i zaawansowanych systemów nadzoru w celu odstraszania i reagowania na potencjalne zagrożenia, w tym akty sabotażu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w komunikacie, że ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej polskiej powietrznej. Operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Dowództwo podkreśla, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dzień po masowym naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony, zapadła decyzja o tym, że pols...
Czesi wyślą śmigłowce wojskowe, Szwedzi samoloty bojowe i systemy antydronowe, a Holendrzy kontyngent wojskowy....
- Można się było spodziewać, że eskalacja wojny hybrydowej ze strony Rosji będzie następowała, zwłaszcza w konte...
Wysłaliśmy wyraźny sygnał, że na dalsze granie Polsce i sojuszowi na nosie przez Rosję pozwalać już nie będziemy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas