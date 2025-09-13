Rzeczpospolita
Polska poderwała myśliwce. Zamknięta przestrzeń powietrza nad Lubelszczyzną

W związku z agresywnymi atakami Rosji na zachodnie obwody Ukrainy, polskie lotnictwo prewencyjnie poderwało myśliwce. Zdecydowano o zamknięciu lotniska w Lublinie i przestrzeni powietrznej nad Lubelszczyzną.

Aktualizacja: 13.09.2025 17:24 Publikacja: 13.09.2025 16:40

W związku z atakami Rosji na zachodnie obwody Ukrainy Polska poderwała myśliwce

W związku z atakami Rosji na zachodnie obwody Ukrainy Polska poderwała myśliwce

Foto: PAP, Marcin Bielecki

Agnieszka Kazimierczuk

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w komunikacie, że ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej polskiej powietrznej. Operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Dowództwo podkreśla, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad Lubelszczyzną

Polska Agencja Żeglugi powietrznej przekazała, że  z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych.

Powyższe działania zostały podjęte w związku z ostrzeżeniami Sił Powietrznych Ukrainy o bezzałogowym statku powietrznym nad obwodem wołyńskim, który przemieszcza się ku zachodowi. 

Operacja Eastern Sentry w Polsce

W związku z masowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września, NATO uruchomiło operację Eastern Sentry.

Operacja Eastern Sentry (Wschodnia Straż) „zintegruje obronę powietrzną i naziemną oraz zwiększy wymianę informacji między państwami”, zapewni jeszcze bardziej skoncentrowane odstraszanie i obronę dokładnie wtedy i tam, gdzie będzie to potrzebne.

Nazwa operacji Eastern Sentry (Wschodnia Straż) sugeruje, że będzie podobna do operacji NATO o nazwie Baltic Sentry (Bałtycka Straż), która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury podmorskiej na Morzu Bałtyckim. Operacja Baltic Sentry została ogłoszona 14 stycznia 2025 r. na szczycie w Helsinkach w Finlandii. Obejmuje wykorzystanie okrętów wojennych, dronów, samolotów patrolowych i zaawansowanych systemów nadzoru w celu odstraszania i reagowania na potencjalne zagrożenia, w tym akty sabotażu.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą

