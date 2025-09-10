Rzeczpospolita
Wydarzenia
Gen. Stanisław Koziej: Dzisiejszą operację wiążę bezpośrednio z ćwiczeniami Zapad-2025

- Można się było spodziewać, że eskalacja wojny hybrydowej ze strony Rosji będzie następowała, zwłaszcza w kontekście ćwiczeń Zapad-2025, bo ja bezpośrednio z tym wiążę tę operację. Być może pokazywała jeden z rzeczywistych fragmentów planów operacyjnych Rosji - uważa gen. Stanisław Koziej, były szef BBN i były wiceszef MON.

Publikacja: 10.09.2025 21:34

Gen. Stanisław Koziej

Gen. Stanisław Koziej

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

W odpowiedzi na pytanie o to, czy Władimir Putin chciał sprawdzić, czy Polska zestrzeli drony, gen. Koziej odparł, że to już Kreml wiedział. – To, czy zestrzelamy, to już wcześniej sprawdzał. Nawiasem mówiąc: nie zestrzeliwaliśmy i był zadowolony. Teraz poszedł większą ławą i zaczęliśmy zestrzeliwać. Być może był to dla niego sygnał, że NATO być może zaczyna stawiać mu coś na jego drodze. (...) Dotąd chodził po tej „drabince eskalacyjnej” jak tylko chciał. (Teraz) NATO zaczyna mu się przeciwstawiać. I to jest dobry sygnał – zauważył gen. Koziej w TVN24. 

Premier Donald Tusk
Polityka
Rosyjskie drony nad Polską. Donald Tusk: Zagrożenie zostało wyeliminowane

Gen. Mieczysław Bieniek: wyrwany szczebel w drabinie eskalacyjnej

– To nie jest normalne działanie. To było zaplanowane i za zgodą najwyższych władz Kremla. To był bezprecedensowy atak na jedno z państw NATO, które w tej chwili odpiera atak hybrydowy poprzez uchodźców, ataki cybernetyczne, wojnę informacyjną, a teraz fizyczne poprzez ćwiczenia Zapad-2025. Oni być może w tej chwili testują naszą czujność, czujność systemów obserwacyjnych, radiolokacyjnych, czujność sojuszniczą – mówił z kolei gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji, drugi z gości programu. 

Jak powiedział gen. Bieniek, „został wyrwany i wyłamany szczebel w tej drabinie eskalacyjnej”. Przypomniał niedawne zapowiedzi, że zmieniamy nasze systemy, skracamy łańcuch dowodzenia, a dowództwo operacyjne ma być bardziej efektywne. – Być może to chciał sprawdzić. Spowodował natomiast, że NATO się wzmocniło. NATO nie tylko potwierdziło jedność sojuszniczą, ale uruchomiło artykuł 4 – mówił gen. Bieniek. 

Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35
Przemysł Obronny
Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35
Gen. Stanisław Koziej: Być może powinniśmy przedyskutować w ramach NATO te dwie decyzje

Gen. Koziej powiedział, że ważne jest nie tylko to, że uruchomiono konsultacje, ale to, jaka będzie ich treść. – Widzę co najmniej dwa problemy, o które powinniśmy się dobijać w ramach tych konsultacji. Pierwszy to wzmacnianie środków zaangażowanych na wschodniej flance. Obrona przeciwdronowa raczkuje wszędzie, we wszystkich państwach. Każdy członek NATO coś tam ma, ale pojedynczo nikt nie ma skutecznej obrony. Być może powinniśmy przedyskutować w NATO decyzję o przesunięciu środków obrony przeciwdronowej na ten odcinek wschodniej flanki, który graniczy z ukraińskim teatrem wojny – mówił gen. Koziej. – Dużo trudniejszym problemem, zwłaszcza politycznie byłoby ustanowienie wysuniętej strefy obrony powietrznej wzdłuż granicy NATO z ukraińskim teatrem wojny, o to powinniśmy zabiegać – stwierdził gen. Stanisław Koziej. 

Gen. Mieczysław Bieniek stwierdził w TVN24, że sprawa ataku, oprócz aspektu militarnego, ma także aspekt polityczny. – Rankiem, kiedy się wszyscy obudzili, zobaczyli, że jest powiedzenie rządu, za chwilę jest w Sejmie krótka informacja, potem spotkanie prezydenta z premierem. I tak powinno być. I Putin to zobaczył – stwierdził gen. Bieniek. 

Rosyjskie drony nad Polską, stan na godzinę 15:00

Rosyjskie drony nad Polską, stan na godzinę 15:00

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

