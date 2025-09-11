Polacy przejdą na Ukrainie szkolenia ze zwalczania dronów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek wezwał państwa wspierające Kijów do ponownego ocenienia swoich możliwości w zakresie obrony powietrznej. Impulsem do tego był incydent z rosyjskimi dronami, których co najmniej kilkanaście naruszyło przestrzeń powietrzną Polski.

Podczas przemówienia w Kijowie, po spotkaniu z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem, Zełenski podkreślił gotowość Ukrainy do wsparcia swoich partnerów i współpracy z nimi.

Wieloetapowa obrona powietrzna jako wzór do naśladowania

Od początku konfliktu z rosyjskim agresorem Ukraina wykazała wysoką skuteczność w walce z atakującymi dronami, stosując zarówno uzbrojenie własnej produkcji, jak i sprzęt zagraniczny. Spektrum używanych środków jest szerokie – od starszych karabinów maszynowych po nowoczesne rakiety przeciwlotnicze.

O ile jednak Ukraina jest silnie uzależniona od zachodnich systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu, to opracowała zaawansowane własne metody odpierania ataków, ale także atakowania rosyjskich celów przez wysoko wyspecjalizowane drony własnej produkcji.