Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Polacy przejdą na Ukrainie szkolenia ze zwalczania dronów

Dzień po masowym naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony, zapadła decyzja o tym, że polscy żołnierze przejdą na Ukrainie szkolenie z neutralizacji dronów - podaje Reuters.

Publikacja: 11.09.2025 18:31

Dron bombowy wystrzelony przez żołnierzy batalionu systemów bezzałogowych 57. Brygady Zmotoryzowanej

Dron bombowy wystrzelony przez żołnierzy batalionu systemów bezzałogowych 57. Brygady Zmotoryzowanej, Ukraina, 12 sierpnia

Foto: PAP/UKRINFORM

Agnieszka Kazimierczuk

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek wezwał państwa wspierające Kijów do ponownego ocenienia swoich możliwości w zakresie obrony powietrznej. Impulsem do tego był incydent z rosyjskimi dronami, których co najmniej kilkanaście  naruszyło przestrzeń powietrzną Polski.

Podczas przemówienia w Kijowie, po spotkaniu z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem, Zełenski podkreślił gotowość Ukrainy do wsparcia swoich partnerów i współpracy z nimi.

Czytaj więcej

Atak dronów na Polskę. Kto wesprze polską obronę powietrzną
Wojsko
Atak dronów na Polskę. Kto wesprze polską obronę powietrzną

Wieloetapowa obrona powietrzna jako wzór do naśladowania

Od początku konfliktu z rosyjskim agresorem Ukraina wykazała wysoką skuteczność w walce z atakującymi dronami,  stosując zarówno uzbrojenie własnej produkcji, jak i sprzęt zagraniczny. Spektrum używanych środków jest szerokie – od starszych karabinów maszynowych po nowoczesne rakiety przeciwlotnicze.

O ile jednak Ukraina jest silnie uzależniona od zachodnich systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu, to opracowała zaawansowane własne metody odpierania ataków, ale także atakowania rosyjskich celów przez wysoko wyspecjalizowane drony własnej produkcji. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski: To na pewno nie były ukraińskie drony

Prezydent Zełenski zaznaczył, że kraje takie jak Polska, narażone na rosyjskie zaczepki,  powinny rozważyć stosowanie podobnej, warstwowej strategii obronnej.

Zełenski powiedział, że systemy rakietowe, takie jak amerykański Patriot, są zbyt drogie, aby można je było używać przeciwko tańszym dronom używanym przez Rosję.

- Na świecie nie wystarczy pocisków, aby zestrzelić wszystkie rodzaje dronów – podkreślił.

Ukraina podzieli się wnioskami z ponadtrzyletniej wojny z Rosją

W środę Polska – wspierana przez sojuszników z NATO – zestrzeliła kilka dronów, które wtargnęły do jej przestrzeni powietrznej. Prezydent Polski Karol Nawrocki ocenił ten incydent jako działanie prowokacyjne ze strony Rosji, mające na celu sprawdzenie reakcji zarówno Polski, jak i NATO. Rada Ministrów postanowiła, że Polska wystąpi o uruchomienie artykułu 4. Traktatu północnoatlantyckiego, który zakłada wspólne konsultacje w przypadku zagrożenia któregoś z państw sojuszniczych.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki wizytował bazę w Poznaniu-Krzesinach
Polityka
Karol Nawrocki w Poznaniu-Krzesinach: Atak na polskie terytorium za pomocą dronów
Reklama
Reklama

Zełenski przypomniał, że Ukraina, korzystająca z zachodnich systemów obrony powietrznej o dużym zasięgu, równocześnie rozwija własne zaawansowane metody odpierania rosyjskich ataków i może podzielić się swoim doświadczeniem z partnerami.

Ponadto zaznaczył, że premier Polski Donald Tusk wyraził zgodę na wysłanie przedstawicieli wojskowych do Ukrainy w celu wymiany wiedzy. Według źródła zaznajomionego z tematem, polscy wojskowi mają przejść szkolenie w zakresie zwalczania dronów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek wezwał państwa wspierające Kijów do ponownego ocenienia swoich możliwości w zakresie obrony powietrznej. Impulsem do tego był incydent z rosyjskimi dronami, których co najmniej kilkanaście  naruszyło przestrzeń powietrzną Polski.

Podczas przemówienia w Kijowie, po spotkaniu z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem, Zełenski podkreślił gotowość Ukrainy do wsparcia swoich partnerów i współpracy z nimi.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Atak dronów na Polskę. Kto wesprze polską obronę powietrzną
Wojsko
Atak dronów na Polskę. Kto wesprze polską obronę powietrzną
Gen. Stanisław Koziej
Wojsko
Gen. Stanisław Koziej: Dzisiejszą operację wiążę bezpośrednio z ćwiczeniami Zapad-2025
Marek Kutarba, publicysta „Rzeczpospolitej”
Wojsko
Rosyjskie drony nad Polską – test NATO i odporności państwa
Maciej Miłosz, dziennikarz „Rzeczpospolitej”, który od lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa i obr
Wojsko
Wciąż nie podjęliśmy żadnych działań, by faktycznie bronić się przed dronami
Reklama
Reklama
e-Wydanie