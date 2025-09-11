Polacy przejdą na Ukrainie szkolenia ze zwalczania dronów

Aktualizacja: 11.09.2025 19:20 Publikacja: 11.09.2025 18:31
Dron bombowy wystrzelony przez żołnierzy batalionu systemów bezzałogowych 57. Brygady Zmotoryzowanej, Ukraina, 12 sierpnia
Foto: PAP/UKRINFORM
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek wezwał państwa wspierające Kijów do ponownego ocenienia swoich możliwości w zakresie obrony powietrznej. Impulsem do tego był incydent z rosyjskimi dronami, których co najmniej kilkanaście naruszyło przestrzeń powietrzną Polski.
Podczas przemówienia w Kijowie, po spotkaniu z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem, Zełenski podkreślił gotowość Ukrainy do wsparcia swoich partnerów i współpracy z nimi.
Czytaj więcej
Czesi wyślą śmigłowce wojskowe, Szwedzi samoloty bojowe i systemy antydronowe, a Holendrzy kontyn...
Od początku konfliktu z rosyjskim agresorem Ukraina wykazała wysoką skuteczność w walce z atakującymi dronami, stosując zarówno uzbrojenie własnej produkcji, jak i sprzęt zagraniczny. Spektrum używanych środków jest szerokie – od starszych karabinów maszynowych po nowoczesne rakiety przeciwlotnicze.
O ile jednak Ukraina jest silnie uzależniona od zachodnich systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu, to opracowała zaawansowane własne metody odpierania ataków, ale także atakowania rosyjskich celów przez wysoko wyspecjalizowane drony własnej produkcji.
Czytaj więcej
Nowym sposobem prowadzenia wojny są chmary dronów, nie mamy przeciwko nim wystarczających zdolnoś...
Prezydent Zełenski zaznaczył, że kraje takie jak Polska, narażone na rosyjskie zaczepki, powinny rozważyć stosowanie podobnej, warstwowej strategii obronnej.
Zełenski powiedział, że systemy rakietowe, takie jak amerykański Patriot, są zbyt drogie, aby można je było używać przeciwko tańszym dronom używanym przez Rosję.
- Na świecie nie wystarczy pocisków, aby zestrzelić wszystkie rodzaje dronów – podkreślił.
W środę Polska – wspierana przez sojuszników z NATO – zestrzeliła kilka dronów, które wtargnęły do jej przestrzeni powietrznej. Prezydent Polski Karol Nawrocki ocenił ten incydent jako działanie prowokacyjne ze strony Rosji, mające na celu sprawdzenie reakcji zarówno Polski, jak i NATO. Rada Ministrów postanowiła, że Polska wystąpi o uruchomienie artykułu 4. Traktatu północnoatlantyckiego, który zakłada wspólne konsultacje w przypadku zagrożenia któregoś z państw sojuszniczych.
Czytaj więcej
To tutaj znajdowały się główne siły wzmocnienia polskiego systemu obrony powietrznej, który reago...
Zełenski przypomniał, że Ukraina, korzystająca z zachodnich systemów obrony powietrznej o dużym zasięgu, równocześnie rozwija własne zaawansowane metody odpierania rosyjskich ataków i może podzielić się swoim doświadczeniem z partnerami.
Ponadto zaznaczył, że premier Polski Donald Tusk wyraził zgodę na wysłanie przedstawicieli wojskowych do Ukrainy w celu wymiany wiedzy. Według źródła zaznajomionego z tematem, polscy wojskowi mają przejść szkolenie w zakresie zwalczania dronów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek wezwał państwa wspierające Kijów do ponownego ocenienia swoich możliwości w zakresie obrony powietrznej. Impulsem do tego był incydent z rosyjskimi dronami, których co najmniej kilkanaście naruszyło przestrzeń powietrzną Polski.
Podczas przemówienia w Kijowie, po spotkaniu z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem, Zełenski podkreślił gotowość Ukrainy do wsparcia swoich partnerów i współpracy z nimi.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Czesi wyślą śmigłowce wojskowe, Szwedzi samoloty bojowe i systemy antydronowe, a Holendrzy kontyngent wojskowy....
- Można się było spodziewać, że eskalacja wojny hybrydowej ze strony Rosji będzie następowała, zwłaszcza w konte...
Wysłaliśmy wyraźny sygnał, że na dalsze granie Polsce i sojuszowi na nosie przez Rosję pozwalać już nie będziemy...
Coraz częściej nad Polską pojawiają się rosyjskie drony. Jak się przed nimi bronić i dlaczego rząd nie przyspies...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas