– Bohaterowie współczesności, bo tak mówię do polskich żołnierzy i żołnierzy naszych sojuszników (...) – mówił prezydent zwracając się do żołnierzy z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Bazę w Poznaniu-Krzesinach Nawrocki określił miejscem „treningu i działań bojowych najlepszych z najlepszych".

– To miejsce, w którym był główny punkt nacisku tego, co stało się wczoraj, 10 września. To tutaj znajdowały się główne siły wzmocnienia polskiego systemu obrony powietrznej, który reagował – i można to dziś powiedzieć w sposób jednoznaczny – na kolejną rosyjską prowokację i atak na nasze terytorium, terytorium Rzeczpospolitej, za sprawą dronów – dodał.

Prezydent stwierdził następnie, że jest przekonany, iż „naród Polski jest narodem, który nie wystraszył się sowieckiego żołnierza w 1920 (...), narodem, który nie oddał swojej duszy po roku 1945 przez blisko 50 lat sowieckiej propagandy, gdy byliśmy sowiecką kolonią (...), a zachowaliśmy swoją wolność, niepodległość i miłość do ojczyzny; a dzięki wspaniałym polskim pilotom i pilotom naszych sojuszników Polska, która jest w Sojuszu Północnoatlantyckim (...) nie przestraszy się też rosyjskich dronów".

– Mamy wspaniałych pilotów (...) a zwierzchnik Sił Zbrojnych ma świadomość, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i na co jesteśmy gotowi. Ta rosyjska prowokacja (...) była niczym więcej niż tylko próbą testowania naszych zdolności. Zdolności reagowania także polityków, prezydenta, premiera Polski na to, co się dzieje we współczesności. Była próbą sprawdzenia mechanizmu działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji – kontynuował Nawrocki. – Wszystkie te testy zdaliśmy: i test polityczny, i test partnerski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego (...), a przede wszystkim test wojskowy – podkreślił prezydent.