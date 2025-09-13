Ułatwiony dostęp do brytyjskiego rynku dla polskich naukowców w PRIME

Aktualizacja: 13.09.2025 18:01 Publikacja: 13.09.2025 17:57
10 września w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie odbyło się wydarzenie poświęcone przedsięwzięciu grantowemu PRIME.
Aby wzmocnić praktyczny wymiar projektu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) nawiązała współpracę z brytyjską firmą konsultingową Oxentia Ltd., która wnosi wiedzę specjalistyczną z oksfordzkiego ekosystemu innowacji oraz bogate międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu własnością intelektualną i jej wyceną, transferze wiedzy i technologii, pozyskiwaniu funduszy na przedsięwzięcia akademickie i tworzeniu spółek typu spin-off.
Co to jest spin-off?
Spin-off to niezależne przedsiębiorstwo wydzielone z większej firmy lub instytucji, stworzone w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, technologii lub wiedzy. Najczęściej chodzi o komercjalizację wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach lub w instytutach badawczych przez pracowników naukowych, studentów lub absolwentów. Spin-offy bazują na istniejącej własności intelektualnej (np. patentach) i mogą korzystać ze wsparcia jednostki macierzystej, choć funkcjonują jako samodzielne podmioty na zasadach rynkowych.
Rusza projekt PRIME
10 września w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie odbyło się wydarzenie poświęcone przedsięwzięciu grantowemu PRIME. Rozpoczęło się krótkimi przemówieniami otwierającymi. Głos zabrali: Jennifer Tyldesley, zastępczyni ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, Krzysztof Pyrć, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Steve Cleverley, prezes firmy Oxentia. Następnie zaprezentowano cele i wizje wspólnego projektu FNP i Oxentii. Potem Bartosz Koziński, szef zespołu ds. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w departamencie biznesu i handlu ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce wygłosił krótką prelekcję dotyczącą ekspansji na rynek brytyjski. Spotkanie zakończyły prezentacje zespołów projektowych i ich technologii.
Uczestnicy PRIME otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie:
– rozwijania kompetencji biznesowych i umiejętności współpracy;
– identyfikacji i oceny potencjału rynkowego swoich innowacji;
– tworzenia i wdrażania strategii komercjalizacji;
– budowania sieci i partnerstw strategicznych;
– zakładania i zarządzania spółkami spin-off.
Projekt składa się z trzech etapów:
etap I (6 miesięcy) – budowanie potencjału zespołu i wstępna walidacja rynkowa;
etap II (12 miesięcy) – dogłębna analiza rynku, rozwój produktu i kontakt z klientami;
etap III (12 miesięcy) – wsparcie dla spółek spin-off utworzonych podczas etapu II w realizacji ich indywidualnych planów rozwoju.
Zespoły projektowe składają się z liderów naukowych, specjalistów ds. transferu technologii oraz liderów biznesu, wspieranych przez mentorów i ekspertów branżowych. Ich rolą jest pomoc w ocenie dopasowania do rynku, identyfikacji klientów i budowaniu partnerstw.
Projekt PRIME jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie FENG na lata 2021-2027 obecnie rozpisany jest do połowy lipca 2026 roku.
Strona internetowa FENG: www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow
