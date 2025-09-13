Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Ułatwiony dostęp do brytyjskiego rynku dla polskich naukowców w PRIME

PRIME to projekt grantowy prowadzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wspiera polskich naukowców w komercjalizacji ich pomysłów badawczych i wchodzeniu z ich produktami i usługami na rynki zagraniczne, m.in. brytyjski.

Publikacja: 13.09.2025 17:57

10 września w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie odbyło się wydarzenie poświęcone przedsięwzięciu gr

10 września w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie odbyło się wydarzenie poświęcone przedsięwzięciu grantowemu PRIME.

Foto: Juliusz Żebrowski

Juliusz Żebrowski

Aby wzmocnić praktyczny wymiar projektu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) nawiązała współpracę z brytyjską firmą konsultingową Oxentia Ltd., która wnosi wiedzę specjalistyczną z oksfordzkiego ekosystemu innowacji oraz bogate międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu własnością intelektualną i jej wyceną, transferze wiedzy i technologii, pozyskiwaniu funduszy na przedsięwzięcia akademickie i tworzeniu spółek typu spin-off.

 Co to jest spin-off?

Spin-off to niezależne przedsiębiorstwo wydzielone z większej firmy lub instytucji, stworzone w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, technologii lub wiedzy. Najczęściej chodzi o komercjalizację wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach lub w instytutach badawczych przez pracowników naukowych, studentów lub absolwentów. Spin-offy bazują na istniejącej własności intelektualnej (np. patentach) i mogą korzystać ze wsparcia jednostki macierzystej, choć funkcjonują jako samodzielne podmioty na zasadach rynkowych.

Czytaj więcej

Hala Olympia w Londynie widziana z lotu ptaka.
Eksport
Wrzesień w Londynie będzie atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców

Rusza projekt PRIME

Reklama
Reklama

10 września w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie odbyło się wydarzenie poświęcone przedsięwzięciu grantowemu PRIME. Rozpoczęło się krótkimi przemówieniami otwierającymi. Głos zabrali: Jennifer Tyldesley, zastępczyni ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, Krzysztof Pyrć, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Steve Cleverley, prezes firmy Oxentia. Następnie zaprezentowano cele i wizje wspólnego projektu FNP i Oxentii. Potem Bartosz Koziński, szef zespołu ds. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w departamencie biznesu i handlu ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce wygłosił krótką prelekcję dotyczącą ekspansji na rynek brytyjski. Spotkanie zakończyły prezentacje zespołów projektowych i ich technologii.

 Uczestnicy PRIME otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie:

– rozwijania kompetencji biznesowych i umiejętności współpracy;

– identyfikacji i oceny potencjału rynkowego swoich innowacji;

– tworzenia i wdrażania strategii komercjalizacji;

– budowania sieci i partnerstw strategicznych;

Reklama
Reklama

– zakładania i zarządzania spółkami spin-off.

Projekt składa się z trzech etapów:

etap I (6 miesięcy) – budowanie potencjału zespołu i wstępna walidacja rynkowa;

etap II (12 miesięcy) – dogłębna analiza rynku, rozwój produktu i kontakt z klientami;

etap III (12 miesięcy) – wsparcie dla spółek spin-off utworzonych podczas etapu II w realizacji ich indywidualnych planów rozwoju.

Zespoły projektowe składają się z liderów naukowych, specjalistów ds. transferu technologii oraz liderów biznesu, wspieranych przez mentorów i ekspertów branżowych. Ich rolą jest pomoc w ocenie dopasowania do rynku, identyfikacji klientów i budowaniu partnerstw.

Reklama
Reklama

Projekt PRIME jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie FENG na lata 2021-2027 obecnie rozpisany jest do połowy lipca 2026 roku.

Strona internetowa FENG: www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Fundusze europejskie Polska Wielka Brytania nauka

Aby wzmocnić praktyczny wymiar projektu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) nawiązała współpracę z brytyjską firmą konsultingową Oxentia Ltd., która wnosi wiedzę specjalistyczną z oksfordzkiego ekosystemu innowacji oraz bogate międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu własnością intelektualną i jej wyceną, transferze wiedzy i technologii, pozyskiwaniu funduszy na przedsięwzięcia akademickie i tworzeniu spółek typu spin-off.

 Co to jest spin-off?

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Siedziba Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii mieście się w Londynie
Eksport
Polscy technicy w Wielkiej Brytanii świętują i inspirują Polaków na Wyspach
Wszczepienie urządzenia nie wyklucza diagnostyki rezonansem magnetycznym
Eksport
Okazje dla polskiego biznesu technologii medycznych do zaistnienia w Irlandii
Rozwój kazachskiego rynku e-commerce to także szansa dla polskich firm
Eksport
Rozwój kazachskiego rynku e-commerce to także szansa dla polskich firm
Friðrik Jónsson, ambasador Islandii w Polsce
Eksport
Friðrik Jónsson: Z Polską mamy zbieżne postrzeganie globalnych wyzwań
Bangkok, Tajlandia
Eksport
Z Warszawy do Bangkoku – cyberbezpieczeństwo jako nowy most współpracy
Reklama
Reklama
e-Wydanie