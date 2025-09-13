Ułatwiony dostęp do brytyjskiego rynku dla polskich naukowców w PRIME

Aby wzmocnić praktyczny wymiar projektu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) nawiązała współpracę z brytyjską firmą konsultingową Oxentia Ltd., która wnosi wiedzę specjalistyczną z oksfordzkiego ekosystemu innowacji oraz bogate międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu własnością intelektualną i jej wyceną, transferze wiedzy i technologii, pozyskiwaniu funduszy na przedsięwzięcia akademickie i tworzeniu spółek typu spin-off.

Co to jest spin-off?

Spin-off to niezależne przedsiębiorstwo wydzielone z większej firmy lub instytucji, stworzone w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, technologii lub wiedzy. Najczęściej chodzi o komercjalizację wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach lub w instytutach badawczych przez pracowników naukowych, studentów lub absolwentów. Spin-offy bazują na istniejącej własności intelektualnej (np. patentach) i mogą korzystać ze wsparcia jednostki macierzystej, choć funkcjonują jako samodzielne podmioty na zasadach rynkowych.

Rusza projekt PRIME