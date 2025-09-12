„Złodziej z przypadku”. Darren Aronofsky kradnie bazę

Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 12.09.2025 15:26 Publikacja: 12.09.2025 15:20
„Złodziej z przypadku”, reż. Darren Aronofsky, dystr. UIP Polska
Foto: Warner Bros
Jest rok 1998. Hank Thompson (naładowany adrenaliną Austin Butler) pracuje w obskurnym barze gdzieś na Lower East Side, jednej z najstarszych części Nowego Jorku, słynącej m.in. z tego, że to właśnie tu, począwszy od lat 70. XIX wieku, osiedlali się żydowscy imigranci. Chłopakowi wróżono niegdyś wielką karierę baseballową, ale jego ambitne plany – a także plany mieszkającej na Zachodnim Wybrzeżu matki, do której codziennie dzwoni, by pogadać o poczynaniach San Francisco Giants – pokrzyżowała poważna i śniąca mu się po nocach kontuzja. Pewnie już dawno skończyłby w rynsztoku, zwłaszcza że za kołnierz nie wylewa, gdyby nie Yvonne (Zoë Kravitz), ratowniczka medyczna, z którą łączy go więź nie tylko erotyczna, ale i emocjonalna.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Jeżeli w kontakcie z maszyną nie odróżniamy jej od człowieka – być może nie ma takiego znaczenia, czy obcujemy z...
Spektakl o Sarze Kofman mówi o podwójnej tożsamości i próbie pogodzenia dwóch światów. Sama mam podobne doświadc...
„Ostatnie namaszczenie” to czwarta odsłona mrocznego uniwersum grozy.
W „Pierwszej osadzie” szczęście ma znaczenie, bo często się ryzykuje.
Colin Jones wywodzi się ze szkoły historyków, którzy potrafią pisać w sposób porywający i fascynujący, a zarazem...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas