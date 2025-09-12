„Ostatnie namaszczenie”. Zwierciadło z wkładką

Twórcy tego filmu upierają się, że opowiadają o rzeczywistych wydarzeniach. Seria „Obecności” powstała bowiem na bazie zapisków amerykańskich badaczy zjawisk nadprzyrodzonych, Eda i Lorraine Warrenów. Sławę przyniosła im praca w nawiedzonym domu w Amityville, ale duchów, demonów i przedmiotów przeklętych szukali też w kilkuset innych miejscach.

Sprawa opisana w „Ostatnim namaszczeniu” dotknęła ich osobiście. Lorraine po raz pierwszy zetknęła się z przeklętym lustrem, gdy była w ciąży. Mieszkający w nim demon wywołał u niej przedwczesny poród, a dziecko przez kilka minut nie oddychało. To, że nagle ożyło, lekarze uznali za cud. 22 lata później Warrenowie po raz kolejny zetknęli się z owym zwierciadłem. Pewna babcia z Pensylwanii kupiła je wnuczce z okazji bierzmowania, oczywiście nie zdając sobie sprawy, że zaprasza w ten sposób do domu niechcianego gościa. O ich zmaganiach ze złowrogim duchem chętnie pisały ówczesne media, powstał też dokument oraz film fabularny. A teraz – proszę bardzo! – nowa „Obecność”. Hit, który podbija właśnie kina w USA.