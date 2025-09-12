„Ostatnie namaszczenie”. Zwierciadło z wkładką

Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 12.09.2025 15:21 Publikacja: 12.09.2025 15:10
„Obecność 4: Ostatnie namaszczenie”, reż. Michael Chaves, dystr. Warner Bros Entertainment
Twórcy tego filmu upierają się, że opowiadają o rzeczywistych wydarzeniach. Seria „Obecności” powstała bowiem na bazie zapisków amerykańskich badaczy zjawisk nadprzyrodzonych, Eda i Lorraine Warrenów. Sławę przyniosła im praca w nawiedzonym domu w Amityville, ale duchów, demonów i przedmiotów przeklętych szukali też w kilkuset innych miejscach.
Sprawa opisana w „Ostatnim namaszczeniu” dotknęła ich osobiście. Lorraine po raz pierwszy zetknęła się z przeklętym lustrem, gdy była w ciąży. Mieszkający w nim demon wywołał u niej przedwczesny poród, a dziecko przez kilka minut nie oddychało. To, że nagle ożyło, lekarze uznali za cud. 22 lata później Warrenowie po raz kolejny zetknęli się z owym zwierciadłem. Pewna babcia z Pensylwanii kupiła je wnuczce z okazji bierzmowania, oczywiście nie zdając sobie sprawy, że zaprasza w ten sposób do domu niechcianego gościa. O ich zmaganiach ze złowrogim duchem chętnie pisały ówczesne media, powstał też dokument oraz film fabularny. A teraz – proszę bardzo! – nowa „Obecność”. Hit, który podbija właśnie kina w USA.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Wprawdzie „Złodziej z przypadku” często jest porównywany z twórczością Guya Ritchiego czy braci Safdie, to w wię...
Spektakl o Sarze Kofman mówi o podwójnej tożsamości i próbie pogodzenia dwóch światów. Sama mam podobne doświadc...
W „Pierwszej osadzie” szczęście ma znaczenie, bo często się ryzykuje.
Colin Jones wywodzi się ze szkoły historyków, którzy potrafią pisać w sposób porywający i fascynujący, a zarazem...
Trylogia „Teściowie” inteligentnie kpi z naszych narodowych wad. Zarazem może być też mostem dla coraz bardziej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas